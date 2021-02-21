Maldivler'de tatilde olan Serenay Sarıkaya: Acılara yürüyor korkmuyorum
Uzun süredir ekranlardan uzak kalan ve son olarak Alice Müzikali ile izleyici karşısına çıkan Serenay Sarıkaya, bu kez soluğu Maldivler'de aldı.
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, rol aldığı 'Bergen' filminin çekimlerinin ertelenmesinin ardından Maldivler'de tatile çıktı. Yeni sezonda ekranlara dönmek isteyen ve gelen senaryoları değerlendiren 29 yaşındaki Sarıkaya, tatilinden yeni fotoğraflar paylaştı
21 Şubat 2021 Pazar 20:40
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