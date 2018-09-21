Malezya Başbakanı: Eşcinselliği veya LGBTİ haklarını kabul edemeyiz

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, cuma günü yaptığı açıklamada Malezya'nın eşcinsel evliliği veya LGBTİ haklarını kabul edemeyeceğini belirtti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mahathir, "Malezya'da, batı ülkelerinde insan hakları olarak tanımlanan şeyler olsa bile kabul edemeyeceğimiz bazı şeyler vardır. LGBTİ'yi, erkekler veya kadınlar arasında evliliği kabul edemeyiz" dedi.

Malezya, son dönemde eşcinsel çiftlere ve LGBTİ organizasyonlarına yönelik yaptırımlarıyla gündemde.Bu ay, iki kadın 'lezbiyen' oldukları gerekçesiyle kırbaç cezasona çarptırılmıştı. Başbakan Mahathir ise, söz konusu cezanın İslam dininin adaletini yansıtmadığını söyleyerek eleştiride bulunmuştu.

Yine Malezya'da düzenlenen bir sergiden LGBTİ sanatçılarının eserlerinin kaldırılması sonucunda ise, ülkenin İslami işlerden sorumlu başkanı, ülkedeki sivil toplum kuruluşları ve LGBTİ aktivitsleri tarafından tepki toplamıştı.

Malezya'da ayrıca oral ve anal seks de 'doğanın kanunlarına aykırı' olarak nitelendiriliyor. Medeni kanun, bu tür 'suçlara2 ilişkin 20 yıla kadar hapis, kırbaç ya da para cezası öngörüyor ancak bu cezalar nadiren uygulanıyor.

EŞCİNSELLERE YÖNELİK ŞİDDET OLAYLARI YÜKSELİŞTE

Malezya'da eşcinsellere yönelik şiddet olayları da yükselişte. Geçtiğimiz ay, Kuala Lumpur'da bulunan bir gay bar, polis ve din görevlileri tarafından basılmış, başkentin yakınındaki Seremban'da ise bir trans kadına saldırıda bulunulmuştu.