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Malezya, Çin'den Gelen Kruvaziyerlerin Ülkeye Girişini Yasakladı

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Malezya, Çin'den Gelen Kruvaziyerlerin Ülkeye Girişini Yasakladı
Malezya, Çin'den Gelen Kruvaziyerlerin Ülkeye Girişini Yasakladı

 Malezya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılma tehlikesine karşı Çin'den gelen kruvaziyerlerin ülke karasularına girişini yasakladı.

Malezya Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail, 1 Şubat'ta Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nden yola çıkan Westerdam kruvaziyerinde bir yolcuya Kovid-19 teşhisi konulmasının ardından bu kararı aldıklarını belirterek,

"Hükümetimiz, Kovid-19'un yayılmasıyla mücadelede tedbirlerini sıkılaştırmayı sürdürecektir." dedi.
Geminin perşembe günü Kamboçya'ya demir atmasının ardından 145 yolcunun ülkelerine dönmek üzere Malezya'ya aktarmalı uçuşla geldiklerini aktaran Wan Azizah, "Yolculardan 137'si uçuşlarını gerçekleştirdi. Kalan 6 yolcu ise ülkelerine aktarma uçuşlarını bekliyor." ifadesini kullandı.

Wan Azizah, yapılan sağlık kontrolleri sonucu gemi yolcularında Kovid-19'a rastlanmadığına da dikkati çekti.
Malezya hükümeti, Kovid-19'un yayılmasına karşı Çin'de karantinaya alınan bütün eyaletlerden Malezya'ya seyahatleri karşılıklı olarak durdurmuştu.

KOVİD-19 SALGINI

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirmişti.
İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya

Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.
Çin'de, Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 1666'ya, virüs bulaşan kişi sayısı 68 bin 500'e yükseldi.
Yeni tip koronavirüs, şu ana kadar 26 ülkede tespit edildi.

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