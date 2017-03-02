Malezya, Kuzey Kore vatandaşlarına vizesiz seyahati kaldırdı

Malezya, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey kardeşinin Kuala Lumpur'da öldürülmesinin ardından, ülkeyi ziyaret edecek Kuzey Kore vatandaşlarına vize koşulu getirdi.

Malezya Haber Ajansı'nın haberine göre, Kuzey Kore vatandaşlarına vize uygulamayan bir kaç ülkeden biri olan Malezya'ya gitmek isteyen Kuzey Kore vatandaşları 6 Mart tarihinden itibaren vize almak zorunda kalacak. Vize zorunluğu kararı 'ulusal güvenlik' gerekçesi ile alındı.

Malezya ile Kuzey kore arasındaki ilişkiler Kuzey kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un üvey kardeşi Kim Jong-nam'ın iki hafta önce Kuala Lumpur Havalimanı'nda öldürülmesinden sonra gerginleşmeye başlamıştı.

KUZEY KORELİ ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILACAK

Öte yandan, Kim Jong-nam suikastiyla ilgili Malezya'da tutuklu bulunanlar arasındaki tek Kuzey Kore vatandaşı şüphelinin 'delil yetersizliği' nedeniyle tahliye edileceği açıklandı. Kuzey Kore vatandaşı Ri Jong Chol isimli şüphelinin, serbest bırakıldıktan sonra sınır dışı edileceği belirtildi.

Malezya Adalet Bakanı tarafından yapılan duyuru, yasaklı sinir gazı kullanarak adam öldürme suçundan yargılanan iki zanlının mahkemeye çıkarılmasından bir gün sonra gerçekleştirildi.