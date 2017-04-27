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Malezya’da Kuran kursunda hortumla dövülen çocuk öldü!

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Malezya’da Kuran kursunda hortumla dövülen çocuk öldü!
Malezya'daki bir Kuran kursunun müdür yardımcısı tarafından hortumla dövüldüğü iddia edilen 11 yaşındaki çocuk bacaklarının kesilmesinin ardından kurtarılamadı ve hastanede hayatını kaybetti.

Polis, Johor eyaletinde yaşanan olayda ölen çocuğun kursun müdür yardımcısı tarafından hortumla dövülen çocukların arasında olduğunu söyledi.

Malezya medyasında yer alan çocuğun günlüğünde de, okuldaki sistematik dayak anlatılıyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre, komaya giren çocuğun ölmeden önce sağ kolunun da kesilmesini beklediği kaydedildi.

Ölen çocuk ve 14 sınıf arkadaşının 24 Mart’ta okul binasında gürültü yaptıkları gerekçesiyle bir su hortumuyla dövüldüklerine inanılıyor.

Çocuğun günlüğünde, ülkenin güneyindeki Kota Tinggi’de bulunan okulda bir kişinin hata yapması durumunda tüm bir sınıfın ceza gördüğü anlatılıyor.

Günlükte ayrıca çocukların, sabaha karşı üçte namaza kaldırılmadan önce, biraz uyuyabilmek için ilk dayak yiyen olmaya gönüllü oldukları anlatılıyor.

Malay Mail adlı internet gazetesinin haberine ölen çocuk günlükte “Sevgili Allah, lütfen anne ve babamın beni başka bir okula göndermelerini sağla çünkü artık buna dayanamıyorum” diye yazdı.

Çocukları dövmekle suçlanan müdür yardımcısının gözaltına alındığı ve güvenlik kamerası görüntülerini incelendiği kaydedildi.

Çocuğun ölümü, özel Kuran kurslarının daha sıkı denetlenmesi çağrılarını beraberinde getirdi.

Ulusal Hafız Okulları Birliği Federasyonu (PINTA) güvenlik kamerası görüntülerinde çocuğun ayak tabanlarına hortumla vurulduğunun görüldüğünü açıkladı.

Ancak PINTA’nın Başkanı Mohd Zahid Mahmood, yetkili makamların soruşturmalarını tamamlanmasının beklenmesi gerektiğini vurguladı.

Kursun müdürü ise, devam eden polis soruşturmasını gerekçe göstererek açıklama yapmayı reddetti.

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