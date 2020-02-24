  • BIST 114.271
  • Altın 332,646
  • Dolar 6,1460
  • Euro 6,6611
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAGürkut, koronavirüsten korunma önlemlerini yineledi

Malezya'da Mahathir Muhammed Başbakanlık Görevinden İstifa Etti

» »
Malezya'da Mahathir Muhammed Başbakanlık Görevinden İstifa Etti
Malezya'da Mahathir Muhammed Başbakanlık Görevinden İstifa Etti

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, muhalefet partileriyle yeni koalisyon kurma çabalarının sonuçsuz kalması üzerine istifasını sundu.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Mahathir'in bu sabah istifa mektubunu kraliyet sarayı IstanaNegara'ya gönderdiği bildirildi.

Manathir’inistifa etmesinin ardından, iktidarı oluşturan Umut İttifakı (PH) koalisyonu meclis çoğunluğunu yitirerek dağıldı.

Mahathir’in istifasından sonra liderliğini yaptığı Malezyalı Birleşik Yerli Partisinin (PPBM) Genel Başkanı Muhyiddin Yasin, partinin 26 milletvekiliyle Mahathir’i desteklemek üzere PH koalisyonundan çekildiğini duyurdu.

Koalisyonun diğer üyesi Halkın Adaleti Partisinin (PKR) Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Azmin Ali de Mahathir’e destek vermek üzere beraberindeki 10 milletvekiliyle partiden istifa ettiğini bildirdi.

Malezya basınında yer alan haberlerde, söz konusu istifalarla PH koalisyonunun meclis çoğunluğunu kaybetmesi üzerine Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah’ın meclisi feshedebileceği ve ülkenin erken seçime gideceği öne sürüldü.

Haberlerde, muhalefet partilerinin kendi aralarında koalisyon oluşturup meclis çoğunluğu sağlayarak yeni başbakan seçmeleri de diğer bir ihtimal olarak belirtiliyor. Bu süre zarfında Başbakan Yardımcısı WanAzizahWan İsmail’in Mahathir’den sonra başbakanlığa vekalet edeceği iddia ediliyor.

YENİ KOALİSYONUN BAŞBAKANI OLARAK GERİ DÖNEBİLİR

Malezya basınında yer alan değerlendirmelere göre ise Mahathir Muhammed, mevcut iktidar koalisyonunu dağıtarak PKR Genel Başkanı Enver İbrahim’in başbakan olmasını önlemek üzere istifa etti.
Enver'i destekleyen milletvekillerinin mecliste çoğunluğu sağlayamaması üzerine başbakanlığı devralmasına yönelik planların iptal olacağı dile getirilen değerlendirmelerde, Mahathir’in bu istifa ile yeni kurulması planlanan iktidar koalisyonunun başbakanı olabileceği belirtildi.

Malay Mail gazetesinde yer alan haberde,  geçici başbakan olarak ise Başbakan Yardımcısı WanAzizahWan İsmail'in atanacağı iddia edildi.

Malezya Başbakanı, istifasından saatler önce, başbakanlığı devretmeyi vadettiği Halkın Adaleti Partisi (PKR) Genel Başkanı Enver İbrahim ile özel görüşme yapmıştı.

YENİ İKTİDAR KOALİSYONU TARTIŞMALARI

Dün sabah, Mahathir’in önderliğindeki Malezyalı Birleşik Yerli Partisi (PPBM) genel merkezinde parti yöneticileri ve milletvekilleri olağanüstü toplanmıştı. Görüşmeye Halkın Adaleti Partisinde (PKR) Enver İbrahim karşıtı yöneticilerden Muhammed Azmin Ali ve ZuraidaKamaruddin'in de katıldığı ortaya çıkmıştı.

Mahathir, dün, PPBM ve PKR partilerinin yanı sıra muhalif partilerden Birleşik Malay Milli Örgütü (UMNO) ve Malezya İslam Partisi (PAS) yöneticileriyle de Selangor eyaletinde bir otelde bir araya gelmişti.

Malezya basını, söz konusu görüşmede yeni iktidar koalisyonu ilan etme hazırlığının yapıldığını iddia etmişti.
Görüşmeden saatler sonra PPBM, PKR, UMNO, PAS ile eyalet temelli yerel partilerden Sabah Emanet Partisi (Warisan) ve Birleşik Bumiputera Partisinden (PBB) üst düzey isimler, kraliyet sarayı IstanaNegara'da Malezya Kralı

Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile bir araya gelmişti.
Parti yöneticilerinin Sultan Abdullah ile yeni iktidar koalisyonunun onaylanması üzere buluştuğu iddia edilmişti.
Dünkü görüşmelerin ardından açıklama yapan PKR Genel Başkan Yardımcısı Azmin Ali, söz konusu planı doğrulamış fakat yeni koalisyonun henüz ilan edilmeyeceğini söylemişti.

ENVER İBRAHİM GÖRÜŞMELERİ "İHANET" OLARAK YORUMLADI

Tartışmaların merkezindeki isimlerden Enver İbrahim ise partiler arası yeni koalisyon görüşmelerine ilişkin yaptığı basın açıklamasında koalisyon ortakları tarafından ihanete uğradığını ifade etmişti.

Enver, yeni iktidar koalisyonunun çok yakın zamanda ilan edilebileceği bilgisini aldığını belirterek, "Henüz bir açıklama yapılmamış olmasına rağmen bu konudaki çabalar sürüyor." demişti.

Dünyanın görevdeki en yaşlı başbakanı unvanına sahip 94 yaşındaki Mahathir, 1981-2003 dönemindeki başbakanlığından sonra siyasi kariyerinde görevindeyken ikinci defa istifa etmiş oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya'dan Türkiye'ye videolu çağrı: Suriye'deki teröristlere destek ve silah vermeyi durdurun20 Şubat 2020 Perşembe 19:02
  • BM’de Asya’nın Sorunları Ve Potansiyeli Ele Alındı20 Şubat 2020 Perşembe 10:08
  • Afganistan Cumhurbaşkanı adayı Abdullah seçim sonuçlarını kabul etmedi: "seçimi biz kazandık"19 Şubat 2020 Çarşamba 11:00
  • Hindistan'da Trump'ın Ziyareti Öncesi Gecekonduların Önüne Duvar Örüldü19 Şubat 2020 Çarşamba 10:41
  • Lavrov: ABD yönetimi, Avrupa, Asya ve Pasifik Okyanusu'na füze konuşlandırmak için zemin hazırlıyor17 Şubat 2020 Pazartesi 19:24
  • Alibaba'dan COVİD-19'dan etkilenen şirketlere 2,86 milyar dolar borç17 Şubat 2020 Pazartesi 19:03
  • Çin'de Kovid-19 nedeniyle suç oranları artışta: Hong Kong'da 50 paket tuvalet kağıdı gasp edildi17 Şubat 2020 Pazartesi 11:43
  • Malezya, Çin'den Gelen Kruvaziyerlerin Ülkeye Girişini Yasakladı17 Şubat 2020 Pazartesi 10:46
  • Guterres'ten Hindistan'a "Cammu Keşmir'de İnsan Haklarına Saygı Duyulmalı" Çağrısı17 Şubat 2020 Pazartesi 10:33
  • Tarihte ilk kez Ermenistan ve Azerbaycan liderleri kamuoyu önünde tartıştı16 Şubat 2020 Pazar 16:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti