Malezya'da Mahathir Muhammed Başbakanlık Görevinden İstifa Etti

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, muhalefet partileriyle yeni koalisyon kurma çabalarının sonuçsuz kalması üzerine istifasını sundu.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Mahathir'in bu sabah istifa mektubunu kraliyet sarayı IstanaNegara'ya gönderdiği bildirildi.

Manathir’inistifa etmesinin ardından, iktidarı oluşturan Umut İttifakı (PH) koalisyonu meclis çoğunluğunu yitirerek dağıldı.

Mahathir’in istifasından sonra liderliğini yaptığı Malezyalı Birleşik Yerli Partisinin (PPBM) Genel Başkanı Muhyiddin Yasin, partinin 26 milletvekiliyle Mahathir’i desteklemek üzere PH koalisyonundan çekildiğini duyurdu.

Koalisyonun diğer üyesi Halkın Adaleti Partisinin (PKR) Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Azmin Ali de Mahathir’e destek vermek üzere beraberindeki 10 milletvekiliyle partiden istifa ettiğini bildirdi.

Malezya basınında yer alan haberlerde, söz konusu istifalarla PH koalisyonunun meclis çoğunluğunu kaybetmesi üzerine Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah’ın meclisi feshedebileceği ve ülkenin erken seçime gideceği öne sürüldü.

Haberlerde, muhalefet partilerinin kendi aralarında koalisyon oluşturup meclis çoğunluğu sağlayarak yeni başbakan seçmeleri de diğer bir ihtimal olarak belirtiliyor. Bu süre zarfında Başbakan Yardımcısı WanAzizahWan İsmail’in Mahathir’den sonra başbakanlığa vekalet edeceği iddia ediliyor.

YENİ KOALİSYONUN BAŞBAKANI OLARAK GERİ DÖNEBİLİR

Malezya basınında yer alan değerlendirmelere göre ise Mahathir Muhammed, mevcut iktidar koalisyonunu dağıtarak PKR Genel Başkanı Enver İbrahim’in başbakan olmasını önlemek üzere istifa etti.

Enver'i destekleyen milletvekillerinin mecliste çoğunluğu sağlayamaması üzerine başbakanlığı devralmasına yönelik planların iptal olacağı dile getirilen değerlendirmelerde, Mahathir’in bu istifa ile yeni kurulması planlanan iktidar koalisyonunun başbakanı olabileceği belirtildi.

Malay Mail gazetesinde yer alan haberde, geçici başbakan olarak ise Başbakan Yardımcısı WanAzizahWan İsmail'in atanacağı iddia edildi.

Malezya Başbakanı, istifasından saatler önce, başbakanlığı devretmeyi vadettiği Halkın Adaleti Partisi (PKR) Genel Başkanı Enver İbrahim ile özel görüşme yapmıştı.

YENİ İKTİDAR KOALİSYONU TARTIŞMALARI

Dün sabah, Mahathir’in önderliğindeki Malezyalı Birleşik Yerli Partisi (PPBM) genel merkezinde parti yöneticileri ve milletvekilleri olağanüstü toplanmıştı. Görüşmeye Halkın Adaleti Partisinde (PKR) Enver İbrahim karşıtı yöneticilerden Muhammed Azmin Ali ve ZuraidaKamaruddin'in de katıldığı ortaya çıkmıştı.

Mahathir, dün, PPBM ve PKR partilerinin yanı sıra muhalif partilerden Birleşik Malay Milli Örgütü (UMNO) ve Malezya İslam Partisi (PAS) yöneticileriyle de Selangor eyaletinde bir otelde bir araya gelmişti.

Malezya basını, söz konusu görüşmede yeni iktidar koalisyonu ilan etme hazırlığının yapıldığını iddia etmişti.

Görüşmeden saatler sonra PPBM, PKR, UMNO, PAS ile eyalet temelli yerel partilerden Sabah Emanet Partisi (Warisan) ve Birleşik Bumiputera Partisinden (PBB) üst düzey isimler, kraliyet sarayı IstanaNegara'da Malezya Kralı

Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile bir araya gelmişti.

Parti yöneticilerinin Sultan Abdullah ile yeni iktidar koalisyonunun onaylanması üzere buluştuğu iddia edilmişti.

Dünkü görüşmelerin ardından açıklama yapan PKR Genel Başkan Yardımcısı Azmin Ali, söz konusu planı doğrulamış fakat yeni koalisyonun henüz ilan edilmeyeceğini söylemişti.

ENVER İBRAHİM GÖRÜŞMELERİ "İHANET" OLARAK YORUMLADI

Tartışmaların merkezindeki isimlerden Enver İbrahim ise partiler arası yeni koalisyon görüşmelerine ilişkin yaptığı basın açıklamasında koalisyon ortakları tarafından ihanete uğradığını ifade etmişti.

Enver, yeni iktidar koalisyonunun çok yakın zamanda ilan edilebileceği bilgisini aldığını belirterek, "Henüz bir açıklama yapılmamış olmasına rağmen bu konudaki çabalar sürüyor." demişti.

Dünyanın görevdeki en yaşlı başbakanı unvanına sahip 94 yaşındaki Mahathir, 1981-2003 dönemindeki başbakanlığından sonra siyasi kariyerinde görevindeyken ikinci defa istifa etmiş oldu.