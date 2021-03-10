Malezya'da Müslüman olmayanların Allah kelimesini kullanma yasağı iptal edildi

Malezya'da Müslüman olmayanların ritüel, vaaz ve dini kitaplarda Allah kelimesini kullanma yasağı, mahkeme kararıyla iptal edildi.

Kabine kararıyla 1986'da uygulamaya konan yasağın iptali için Sarawak eyaletinde yaşayan Malezyalı Hristiyan Jill Ireland'ın açtığı davanın karar duruşması, Kuala Lumpur Yüksek Mahkemesinde görüldü.

Yüksek Mahkeme Hakimi Nur Bee Ariffin, dönemin hükümetinin aldığı ve gayrimüslimlerin "Allah", "Kabe" ve "namaz" gibi İslami terimleri kullanmasını yasaklayan kararın kanunlara ve Anayasa'ya aykırı olduğu yönünde hüküm verdi.

Hakim Nur Bee, din ve vicdan özgürlüğü kapsamında gayrimüslimlerin, Malay diliyle özdeşleşmiş İslami terimleri dini pratiklerde, ritüellerde ve dini kitaplarda kullanabileceğini açıkladı.

Ülkedeki Hristiyan Malaylar, Allah kelimesinin kendileri için de aynı anlamı ifade ettiğini ve yüz yıllardır kullandıklarını dile getiriyor.

35 yıldır uygulanan yasak

Dönemin Malezya hükümeti, "gayrimüslimlerin Müslümanlara yönelik misyonerlik faaliyetlerini önlemek" amacıyla 1986'da "Allah" kelimesi başta olmak üzere İslami terimlerin Müslüman olmayanlarca kullanılmasını yasaklamıştı.

2008'de Endonezya'dan dönüşünde üzerinde "Allah" yazısı bulunan CD'ler taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve elindeki CD'lere polisin el koyduğu Malezyalı Hristiyan Ireland, bu kararın iptal edilmesi için mahkemeye başvurmuştu.

Ireland'ın CD'leri 2015'te iade edilmiş, daha sonra Yüksek Mahkeme 2017'de Ireland'ın başvurusunu incelemeyi kabul etmişti.

Malezya nüfusunun yüzde 61,3'ünü Müslümanlar, yüzde 19,8'ini Budistler, yüzde 9,2'sini Hristiyanlar, yüzde 6,3'ünü Hindular ve geri kalanını da geleneksel yerel din mensupları oluşturuyor.