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Malezya'da Sel Nedeniyle 5 Binin Üzerinde Kişi Tahliye Edildi

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Malezya'nın Sabah ve Sarawak eyaletlerinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 5 binin üzerinde kişi evlerinden tahliye edildi.
Malezya'da Sel Nedeniyle 5 Binin Üzerinde Kişi Tahliye Edildi

Malezya'nın Sabah ve Sarawak eyaletlerinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 5 binin üzerinde kişi evlerinden tahliye edildi.

Sabah Afet Yönetimi Komitesinden yapılan açıklamada, son 3 gündür eyalette etkili olan yağışların ardından tahliye edilen vatandaşların sayısının, 4 bin 772'ye yükseldiği bildirildi.

Sarawak Afet Yönetimi Komitesi ise seller nedeniyle toplam 326 kişinin güvenli bölgelere taşındığını açıkladı.

Yağışların süreceğini belirten yetkililer, her iki eyalette de güvenli bölge sayısının artırılacağını ifade etti.

19 Mayıs'ta Sabah'ın Beaufort kentinde meydana gelen sağanak yağışlar, sele neden olmuştu.

Yağışlar gün içinde eyalet genelinde ve Sabah'ın komşu eyaleti Sarawak'ta etkisini göstermişti.

 

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