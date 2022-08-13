Malezya'daki kuş cenneti: Kuala Lumpur Kuş Parkı

Dünyanın en büyük serbest uçuş kuş parkı unvanına sahip park, uçuş alanları ve gezilebilir kafesleriyle 200 farklı cinste 3 binden fazla kuşa ev sahipliği yapıyor.

Güneydoğu Asya ülkesi Malezya'da bulunan "Kuala Lumpur Kuş Parkı", barındırdığı yüzlerce kuş türüne sağladığı doğal yaşam alanlarıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin en çok merak ettiği turistik alanlardan biri olarak öne çıkıyor.

Dünyanın en büyük serbest uçuş kuş parkı unvanına sahip park, başkent Kuala Lumpur'da geniş bir vadi içerisinde yer alan serbest uçuş alanları ve gezilebilir kafesleriyle 3 binden fazla kuşa ev sahipliği yapıyor.

Parkın medya ve tanıtım ilişkilerini yürüten Taufik Bin Mohd Sharif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuala Lumpur Kuş Parkı'nın ikonik ve mutlaka ziyaret edilmesi gereken, şehrin en ünlü turistik alanlarından biri olduğunu; buraya gelen turistlerin parkı ziyaret etmeden gitmediklerini ifade etti.

Taufik, resmi olarak 1991'de açılan parkın, yaklaşık 85 bin metrekarelik ormanlık alan üzerinde 4 farklı bölüme ayrılmış şekilde tasarlandığını ve 200 farklı cinsten toplam 3 binden fazla kuşa ev sahipliği yaptığını söyledi.

Parktaki kuşların yüzde 70'inin yabancı kuşlardan oluştuğunu aktaran Taufik, "Bölümler arasında fark yok ancak park aşırı büyük olduğu için devasa alanı bölümlere ayırarak kuşların bakımı ve sağlık durumlarını kontrol etmek gibi işlemleri daha kolay yapabiliyoruz." dedi.

Malezya'nın Sarawak eyaletinin sembolü olarak bilinen Hornbill kuşunun, ziyaretçilerin en çok rağbet gösterdiği kuşlar arasında bulunduğunu aktaran Taufik, "Nesli tükenmekte olan özel kuş türünü görmek için Sarawak eyaletine gitmek zorunda değilsiniz. Buraya gelen ziyaretçilerimiz, bu ve daha birçok cins kuşu görme imkanı bulabiliyorlar." diye konuştu.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olmayan cins kuşların, devasa serbest uçuş alanlarında dolaştıklarını ve bunun ziyaretçilere kuşları kafeslerde değil, onlara özel ayarlanmış ve düzenli bakımları yapılan doğal yaşam alanlarında görme imkanı sağladığını belirten Taufik, renkli tüylü diğer cins papağanların ve flamingo, devekuşu, pelikan gibi kuş türlerinin de ziyaretçiler, özellikle de çocuklar tarafından ilgiyle karşılandığını belirtti.

Kuala Lumpur Kuş Parkı'nın kendine has bir popülaritesi olduğunu ve parkı bir kere ziyaret edenlerin ikinci hatta üçüncü kez ziyarete geldiklerine çok kere şahit olduğunun altını çizen Taufik Sharif, şunları kaydetti:

"Serbest uçuş alanlarının dışında, parkı kuşların doğal yaşam alanlarına uygun tasarladık ve bunu korumak için her gün çalışmaya devam ediyoruz. Buraya geldiğinizde ormanda yürüdüğünüzü hissediyorsunuz. Özellikle Avrupa'dan gelen ziyaretçiler burada vakit geçirmekten keyif alıyorlar, yaşlı bir çiftin sabahın erken saatlerinde buraya gelip akşam olduğunda ayrıldığına kendi gözlerimle şahit oldum. Yani bazı ziyaretçiler tüm günü burada geçirerek yeşilliğin içindeki kuşlarla vakit geçirmenin tadını çıkarıyor. Bu anlamda, parka gelecek ziyaretçilerin burada geçirdikleri zamandan pişman olmayacaklarını garanti edebilirim."

Böylesi büyük, bakımlı ve güzel bir parka bu zamana kadar gelmedikleri için hayıflandıklarını belirten Robert ve Garnetta Ongetta çifti ise "Kuala Lumpur Kuş Parkı, mutlaka ziyaret edilmesi gereken çok güzel bir park. Şimdiye kadar iki bölümü gezebildik ve kalan iki bölümü de ziyaret etmeyi düşünüyoruz. Böylesi cins kuşların etrafınızda olması çok güzel bir duygu. Büyük papağanların beslenme vakitleri gelince inanılmaz bir süratle hemen yanınızdan geçmesi tarifsiz bir his. Bununla birlikte ormanlık alandaki kaygan zeminlerde yürümek de biraz tehlikeli, sonuç olarak tüm kuşların arasında böylesi güzel bir havayı tecrübe etmek oldukça keyifli diyebiliriz." ifadelerini kullandı.