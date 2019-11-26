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Malezyalı Low’a Kıbrıs vatandaşlığı verilmesi skandalına şirket isimleri karıştı

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Malezyalı vergi kaçakçısı Jho Taek Low’a “Kıbrıs vatandaşlığı” verilmesiyle ilgili skandala, Henley&Partners şirketinin de karıştığı ifade edildi.
Malezyalı Low’a Kıbrıs vatandaşlığı verilmesi skandalına şirket isimleri karıştı

Politis gazetesi “Politis Söyledi, Bunlar Yalanladı- Henley&P: Evet, Jho Low’un Taşınmazı İçin 650 Bin Euro” aldık başlıklı haberinde, Henley&Partners şirketinin, Jho Low’un “Kıbrıs” vatandaşı olmasına müdahil olması konusunda gazetede çıkan bilgileri yalanlama konusundaki çabasının başarısız olduğunu ve Low’un taşınmazı için 650 bin Euro aldıklarını kabul ettiğini yazdı.

Şirketin “Financial Times” gazetesine, Malezyalı Jho Taek Low tarafından (Güney Kıbrıs’taki taşınmazının satın alınması çerçevesinde) 650 bin Euro bir ödeme yapıldığını kabul ettiğini söylediğini yazan gazete, şirketin, bu paraların; Henley Estates şirketine pazarlama destek hizmetleri sağlanmasına ilişkin önceden var olan bir anlaşma temelinde, Kıbrıslı Rum bir emlakçıdan gelen bir ücret olduğunu ve Low veya Low’un çalışma arkadaşlarıyla bağlantısı olan kişilerden gelmediğini söylediğini de aktardı.

Gazeteye göre Henley&Partners şirketi Ceo’su Juerg Steffen ise açıklamasında, şirketinin geçmişte yapılan kontrollerin ardından Low’u müşteri olarak reddetmesine bağlı olarak, ödemenin alınmaması gerektiğini ifade etti.

Haberde, gazetenin ilgili belgeleri daha önce yayınladığı fakat şirketin bunları yayınladığı da belirtildi.

Öte yandan gazete, Financial Times’ın, Malezyalı iş insanı Low’la ilgili konunun, Low’un uluslararası bir yolsuzluk skandalına karışmasından ötürü Güney Kıbrıs’ta büyük bir karmaşaya neden olduğuna işaret ettiğini de ekledi.

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