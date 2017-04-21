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Mali krizdeki Yunanistan'ın bütçesi fazla verdi

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Mali krizdeki Yunanistan'ın bütçesi fazla verdi
YUNANİSTAN'ın 8 yıldır devam eden mali kriz döneminde ilk kez geçen yıl bütçe fazlası verdiği bildirildi.

YUNANİSTAN İstatistik Kurumu'nun (ELSTAT) açıkladığı verilere göre, Yunanistan Hazinesi 2016 yılında 1 milyar 288 milyon avro fazla verdi. Bütçe fazlasının Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) oranı ise yüzde 0,7'ye yükseldi.

Ülkenin kamu borcunun GSYH'ya oranının da yüzde 179'a yükselerek, geçen yıl 314,9 milyar avroya çıktığı kaydedildi.

Öte yandan, ülkenin kreditörlerinin asgari yüzde 0,5 olarak hedeflediği faiz dışı bütçe fazlasının GSYH'ya oranı ise yüzde 3,9'a yükseldi. Faiz dışı bütçe fazlasının 6 milyar 937 milyon avro olduğu ifade edildi.  

Yunanistan ve kreditörleri arasındaki müzakerelerde faiz dışı bütçe fazlası verisi, ülkenin yüksek kamu borcunun ödenebilirliği açısından önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. 

 

Hedeflenenden yüksek gelen veriyle, borç hafifletmeye yönelik görüşmelerde Yunanistan hükümetinin elinin güçlendiği belirtiliyor. Yunan yetkililer, Uluslararası Para Fonunun (IMF) bahar toplantılarında borç hafifletmeye yönelik bir çözüme ulaşmayı hedeflediklerini ifade etmişti.

ÇİPRAS DEDİĞİNİ YAPTI

2015'te yönetime gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ülke ekonomisi düzeltme vaadinde bulunmuştu. İki yıldır yönetimde olan Çipras 8 yıldır yaşanan mali krizde bütçeyi artı değerlere çıkarmayı başardı. Çipras, bütçe dengelerini sağlamak için daha fazla kemer sıkılması gerektiğine inanmadığını söyledi ve borç ödemelerinde kolaylık istedi.

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