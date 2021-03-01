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Mali Polis Kıb- Tek'te, Genel Müdür görevden alınacak mı?

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nda yolsuzluk saptanan bazı ihaleleri onaylayan Kıb- Tek çalışanları mali polis tarafından sorgulanıyor.
Mali Polis Kıb- Tek'te, Genel Müdür görevden alınacak mı?

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nda yolsuzluk saptanan bazı ihaleleri onayladıkları ileri sürülen  Kıb- Tek çalışanları mali polis tarafından sorgulanıyor.

DETAY KIBRIS

Bir süredir Sayıştay Başkanı raporları ile kurumda saptanan usulsüzlüklere yönelik soruşturmalar devam ediyor.

Hakkında 13 dava dosyası ve 3 Sayıştay raporu bulunan ve KKTC kimlik kartı halen Poliste bulunan kurum Genel Müdürü ise halen görev başında.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'nın kurumun hakkında bir çok iddia bulunan Genel Müdürü halen neden göevden almadığı ise bilinmiyor.

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