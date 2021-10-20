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Mali Suçlularla Mücadele Şube Amirliği’nden iki yasa dışı bahis ve kumar operasyonu!

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Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
Mali Suçlularla Mücadele Şube Amirliği’nden iki yasa dışı bahis ve kumar operasyonu!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün, Dikmen ve Minareliköy’de, Mali Suçlularla Mücadele Şube Amirliği tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, T.A.(K-41) ve F.A.(K-33)’nın; yasadışı bahis ve kumar oynatılan bir internet sitesine canlı destek (call center) hizmeti vermek suretiyle Beden Eğitimi ve Spor Yasası ile Şans Oyunları Yasasına aykırı harekette bulundukları tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, polisin olayla ilgil soruşturması devam etmektedir.

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