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Malili Futbolcu Maç Sırasında Kalp Krizi Geçirdi

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Malili Futbolcu Maç Sırasında Kalp Krizi Geçirdi
Malili Futbolcu Maç Sırasında Kalp Krizi Geçirdi

Malili futbolcu maç sırasında kalp krizi geçirdi. Katar ligi ekiplerinden Al Wakrah takımının oyuncusu Ousmane Coulibaly'ye sahada kalp masajı yapıldı. Hastaneye kaldırılan Coulibaly'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Katar liginde Al Wakrah takımının Al Rayyan'la karşı karşıya geldiği müsabaka sırasında Al Wakrah oyuncusu Ousmane Coulibaly kalp krizi geçirdi.

32 yaşındaki Malili defans oyuncusu, kale önünde yere yığıldı. Müsabaka durdu, sağlık görevlileri Coulibaly'ye müdahale etti.

Takım arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı

Kalp krizi geçiren Malili oyuncuya çimlerin üzerinde kalp masajı yapıldı. O sırada Coulibaly'nin takım arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Malili futbolcunun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

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