Maliye 35 milyon TL borçlandı

Maliye Bakanlığı’nın KKTC Merkez Bankası aracılığıyla gerçekleştirdiği Devlet İç Borçlanma İhale Senedi sonuçlandı.

KKTC Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, nominal değeri 150 milyon TL olarak açıklanan çoklu fiyat “Hazine Bonosu” ihalesine 35 milyon TL’lik teklif geldi.

Değerlendirilen teklifler sonrasında Maliye’ye 100 gün vadeli 35 milyon TL borç sağlandı.

Yapılan açıklamada borcun ortalama yüzde 24.86 oranında faizle alındığı belirtilirken, en düşük faiz oranı yüzde 23.89, en yüksek faiz oranı da yüzde 25.98 düzeyinde gerçekleşti.

Maliye, Şubat sonu ve Mart başında iki ayrı ihalede yüzde 22- yüzde 25 arasında değişen faizlerle önce 70 milyon, ardından 30 milyon toplamda 100 milyon TL borçlanmıştı.