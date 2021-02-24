Maliye açıkladı...

Kamu maaşlarından da bahseden Oğuz, emekli maaşlarının bugün diğer normal maaşların ise Cuma günü ödeneceğini ifade etti.

Oğuz, Ocak ayında kapanmayı beklemediklerini bu nedenle maliyenin gelirlerinin düştüğüne işaret ederek, “Kaynak arayışına girdik yüzde 8 faizle Merkez Bankasından 200 milyon TL borçlandık bunun yanında yaklaşık 100 milyon daha borçlandık” diye konuştu.

Haber Kıbrıs Genel yayın yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtlayan Oğuz, Ocak ayında kapanmayı beklemediklerini bu nedenle maliyenin gelirlerinin düştüğüne işaret ederek, “Kaynak arayışına girdik yüzde 8 faizle Merkez Bankasından 200 milyon TL borçlandık bunun yanında yaklaşık 100 milyon daha borçlandık” diye konuştu

Kamu maaşlarından da bahseden Oğuz, emekli maaşlarının bugün diğer normal maaşların ise Cuma günü ödeneceğini ifade etti.