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Maliye Bakanı Ağbal: Bu Nazizm tekrar hortlatılmaya çalışılıyor

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Maliye Bakanı Ağbal: Bu Nazizm tekrar hortlatılmaya çalışılıyor
Maliye Bakanı Ağbal, "Avrupa’da son birkaç yıldır yaşanmaya başlanan İslamofobi ve Türkiye karşıtlığı kendi mecrasında boğulacak. Bu Nazizm tekrar hortlatılmaya çalışılıyor." dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Avrupa’da son birkaç yıldır yaşanmaya başlanan İslamofobi ve Türkiye karşıtlığı kendi mecrasında boğulacak. Bu Nazizm tekrar hortlatılmaya çalışılıyor, bu aşırı sağ yeniden büyütülmeye çalışılıyor, Avrupa’daki siyaset buna teslim oluyor.” dedi.

Temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Ağbal, sabah namazını Selimiye Camisi’nde kıldı.

Bakan Ağbal, namaz öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün gece Hollanda’da yaşananların asla kabul edilemeyeceğini söyledi.

Diplomatik olarak karşılıklarının misliyle verileceğini ifade eden Bakan Ağbal, şunları kaydetti:

"Antidemokratik, faşizan ve gerçekten 2. Dünya Savaşı öncesi Avrupa Nazizmini hortlatan tavırları Türkiye olarak asla kabul etmiyoruz. Bunların diplomatik anlamda karşılığı verilecektir. Hem Dışişleri Bakanımızın uçağının Hollanda’ya inmesinin yasaklanması, ardından Aile Bakanımıza Hollanda’da hiçbir şekilde insanlığa sığmayan, diplomatik teamüllere uymayan, demokrasiyle bağdaştırılamayacak o tavırları da kabul etmiyoruz.

Bir ülkenin bakanı Hollanda’ya girecek, kendi ülke konsolosluğuna gitmek isteyecek, barikatlar kurulacak, engeller kurulacak, asla kabul edilemeyecek polis muamelelerine tabi tutulacak. Bunlara asla hiçbir medeni devletin, toplumun cesaret dahi edememesi lazım. Avrupa büyük bir trajediyle karşı karşıya, aşırı sağ, Nazizm hepsi arka arkaya geliyor.”

"O tek dişi kalmış canavar"

Avrupa’da demokrasiyle alakası olmayan sistematik ve planlı engellemelerin diplomasiyle de bağdaşmadığının altını çizen Ağbal, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak bakanlarımız ne yapmak istiyor? Sadece bu anayasa değişikliğini anlatmak için oraya gidiyorlar, vatandaşlarımızla bir araya gelmek için. Önce Almanya sonra Hollanda'da ardı ardına planlı ve sistematik şekilde bu değişikliklerin vatandaşlara anlatılması engellenmeye çalışılıyor. Hiçbir şekilde demokrasiyle alakası, uygun olmayan tavırlar sergileniyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız açıklamalar yaptılar. Diplomatik kurallar, teamüller içerisinde bunlara misliyle cevabı verilecek."

Bakan Ağbal, Türkiye'nin bu tür muameleleri hak etmediğini vurgulayarak, "Avrupa’da son birkaç yıldır yaşanmaya başlanan İslamofobi ve Türkiye karşıtlığı kendi mecrasında boğulacak. Bu Nazizm tekrar hortlatılmaya çalışılıyor, bu aşırı sağ yeniden büyütülmeye çalışılıyor. Avrupa’daki siyaset buna teslim oluyor. Bunu asla kabul etmiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin 16 Nisan’daki demokrasi sınavından başarıyla geçeceğini dile getiren Bakan Ağbal, "Vatandaşlarımız 16 Nisan’da Avrupa’da sandıklara gidecekler, bu yapılanları misliyle gösterecekler. Bu bir kez daha gösterdi ki Mehmet Akif Ersoy’un ‘O tek dişi kalmış canavar’ yeniden hortlamış. İnşallah demokrasi karşısında bunlar mağlup olacaktır." ifadesini kullandı.

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