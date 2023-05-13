Maliye Bakanı Alişan Şan, ‘Anneler Günü’ Dolayısıyla Kutlama Mesajı Yayımladı

Maliye Bakanı Alişan Şan, ‘Anneler Günü’nü yayımladığı mesajla kutladı.

Maliye Bakanı Şan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İyiliğin, şefkatin, fedakârlığın, merhametin ve koşulsuz sevginin kaynağı annelerimiz, toplumu aydınlık geleceğe taşıyan, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenerek, aile ve toplum hayatının temel direğini oluşturmaktadır.

Hayatımızın her anında, bizi koşulsuz seven, şefkat ve merhametin vücut bulmuş hali Annelik, hiç şüphesiz hayattaki en masum ve en güzel duygudur.

Bu duygu ve düşüncelerle, bizimle ağlayıp, bizimle gülen, bizim için endişelenen, hayatımıza yön veren, dualarıyla her daim bizimle olan, Şehitler ve Şampiyon Meleklerimizin Anneleri başta olmak üzere, tüm Annelerimizin, Anneler Günü'nü kutluyor, saygı ve şükranlarımı sunuyor, hayatta olmayan Annelerimizi de rahmetle anıyorum.”