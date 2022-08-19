Maliye Bakanı Alişan Şan, kamuda örgütlü sendikalarla ikinci toplantısını bugün gerçekleştirdi.

Maliye Bakanlığında bugün gerçekleşen toplantıya; KTAMS, KAMU-SEN, KAMU-İŞ, KTÖS, KTOEÖS, TÜRK-SEN, DEV-İŞ, HÜR-İŞ, BES, KOOP-SEN, GÜÇ-SEN, VERGİ-SEN, TIP-İŞ, MALİYE-SEN, DAÜ-SEN, DAÜ BİR-SEN, ADA-SEN, MEMUR-SEN ve HAK-SEN Başkan ve temsilcileri katıldı.

Görüşme öncesi sendikalar arasında görüş farklılıkları olduğu gerekçesi ile küçük çaplı bir kriz yaşandı. Yaşanan söz konusu krizi çözmek adına Maliye Bakanı Alişan Şan, sendika temsilcileri ile bire bir görüşerek uzlaşı sağladı. Ardından tüm sendikalarının katılımı ile geniş katılımlı toplantıya geçildi.

Maliye Bakanı Alişan Şan, ‘Asgari Ücretin vergiden muaf olacak’ şekilde gerekli yasal düzenleme yapılması için çalışmaların sonuna gelindiğini, ‘47/2010 Sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık Maaş- Ücret ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’ kapsamında, 2011 sonrası kamuya girenlerin maaşlarına düzenleme yapılması çalışmalarının ise yoğun bir şekilde gerçekleştiğini belirterek, ancak nihai kararın Bakanlar Kurulu’nda görüşüleceğini söyledi.

Bakan Şan konu ile ilgili yetkili sendikalarla, 29 Ağustos Pazartesi günü yeniden bir araya geleceğini belirtti. Sendikalar ise randevu tarihi konusunda hem fikir olduklarını açıkladı.

ŞAN; “BİRBİRİMİZİ KIRMANIN MAHARETİ DEĞİL DE GÖNÜL ALMANIN ZARAFETİNE İHTİYACIMIZ VAR. VARSIN ZARAFETİMİZİ ZAYIFLIKTAN SAYSINLAR”

Maliye Bakanı Alişan Şan, gerçekleşen görüşmede ayrıca, sendikaların dikkate alınmadığı yönünde basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve bu haberlerin şahsını ve ekibini üzdüğünü dile getirdi.

“Biz yalnızca sendikaları değil, tüm ekonomik örgütleri, sektör temsilcilerini ve halkımızın fikir ve görüşünü önemsiyor, hassasiyetleri ve önerilerini dikkate alıyor, uzlaşı çağrısı yapıyoruz” diyen Bakan Şan, özellikle böylesi bir dönemde ülkenin kavgaya değil, birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu belirterek, uzlaşı çağrısını yineledi.

Maliye Bakanı Alişan Şan; “Bazı sendikaların hem kendi üyelerine şirin görünmek adına popülizm yaparak uzlaşı kültürüne zarar verdiğini düşünmekteyim.

Bakanlık bürokratlarım ve ekibimle birlikte bir yandan ülke ekonomisinin yeniden canlanması, insanlarımızın refahı için çalışmalarımızı sürdürürken, diğer yandan 2011 sonrası kamuya girenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için yoğun bir tempoda çalışmalar yapıyoruz.

Çalışmalarımız henüz olgunlaşmamışken, bazı sendika temsilcilerimizin küçük bir ertelemeyi bu kadar gündeme taşıması bizleri üzüyor. Buna rağmen, bugün yanlış anlaşılmamak ve uzlaşı kültürünü bozmamak kamuda örgütlü sendikalarımızla bir kez daha görüşme gerçekleştirdik. Birbirimizi kırmanın mahareti değil de gönül almanın zarafetine ihtiyacımız var. Varsın zarafetimizi zayıflıktan saysınlar” dedi.