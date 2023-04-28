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Maliye Bakanı Alişan Şan, KKTC Ada Şoför Okulları Derneği Heyetini Kabul Etti

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Maliye Bakanı Alişan Şan, KKTC Ada Şoför Okulları Derneği Heyetini Kabul Etti
Maliye Bakanı Alişan Şan, KKTC Ada Şoför Okulları Derneği Heyetini Kabul Etti

Maliye Bakanı Alişan Şan, Seyhun Bıkmaz başkanlığında KKTC Ada Şoför Okulları Derneği heyetini kabul ederek bir süre görüştü.

 

ŞAN

Maliye Bakanı Alişan Şan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, heyet üyelerine nezaket ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

 

BIKMAZ

KKTC Ada Şoför Okulları Derneği Başkanı Seyhun Bıkmaz ise beraberindeki heyetle birlikte Maliye Bakanı Alişan Şan’a nezaket ziyaretinde bulunduklarını söyledi.

 

KKTC Ada Şoför Okulları Derneği Başkanı Seyhun Bıkmaz’a, Doğcan Kalkanel, Tayfun Bıkmaz, Barış Tilki, Sami Güneş ve Sadık Zabitoğlu eşlik etti

 

Kabulde sektörün sorun sıkıntı ve talepler konusunda da fikir alış verişinde bulunuldu.

 

 

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