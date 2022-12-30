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Maliye Bakanı Alişan Şan, ‘Yeni Yıl’ Mesajı Yayımladı

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Maliye Bakanı Alişan Şan, ‘Yeni Yıl’ Mesajı Yayımladı
Maliye Bakanı Alişan Şan, ‘Yeni Yıl’ Mesajı Yayımladı

Maliye Bakanı Alişan Şan, ‘Yeni Yıl’ mesajı yayımladı.

 

Maliye Bakanı Şan yayımladığı mesajla vatandaşların yeni yılını kutladı. “Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıp yeni bir yıla, yeni umutlarla girmenin heyecanını yaşadığımız bu günde, temennim; 2023 yılının tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi, hoşgörü ve dayanışma ruhuyla, birlik ve kardeşliği güçlendirmesi” dedi.

 

Geride bıraktığımız 2022 yılında da tüm dünya insanlığının pek çok zorlukla sınandığı bir yıl olduğuna işaret eden Maliye Bakanı Alişan Şan, bir yandan tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgınının etkilerinin hala daha hissedilmesi, diğer yandan Ukrayna-Rusya savaşının küresel ekonomi ve finansal piyasalara etkisinin altında geçtiğini ancak bu şartlara rağmen, 2023 yılına umutla baktıklarını belirtti.

 

Şan; “Yeni bir yıl bize yeni umutlar vaat ediyor. Güzel günlere ulaşmak içinse hepimizin üzerine önemli sorumluluklar düşüyor. Bizlerin en büyük sorumluluğu ise, halkımızın refahı ve ülkenin kalkınması için çok daha fazla çalışmak. Güçlü bir ekonomik yapı kurmak zorundayız. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin de güçlü desteği ile başta Başbakanımız Ünal Üstel olmak üzere, Maliye Bakanlığı olarak bunun çalışmalarını yürütmekteyiz. Bunun için 2023 yılında da vatandaşlarımızdan aldığımız güç ve destekle var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

 

Maliye Bakanı Alişan Şan mesajının sonunda, tüm dünyada yaşanan savaşların sona erip, barışın hâkim olacağı bir yıl dilerken, 2023 yılının ülkemize ve dünyaya güzellikleri beraberinde getirmesini temenni etti. Ayrıca vatandaşları yeni yıl kutlamaları nedeniyle trafikte de dikkatli olmaya çağırdı.

 

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