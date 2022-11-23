Maliye Bakanı Alişan Şan’ın, “24 Kasım Öğretmenler Günü” Mesajı

MALİYE BAKANI ALİŞAN ŞAN’IN, “24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ” MESAJI

Maliye Bakanı Alişan Şan, ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şan mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, ‘Başöğretmenlik’ unvanının verildiği gün olan 24 Kasım tarihinin ‘Öğretmenler Günü’ olarak kutlanması, öğretmenlerimize verilen değerin en büyük göstergesidir.

Emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, dünyanın en kutsal ve en saygın mesleğini icra eden, bulunduğu her ortamda etrafını aydınlatan, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı geleceğe hazırlayan, maddi ve manevi karşılığı ölçülmeyecek kadar değerli hizmetler sunan kıymetli öğretmenlerimizin, bu özel gününü paylaşmaktan büyük bir mutluluk duymaktayım.

Bu duygu ve düşüncelerle, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal eden öğretmenlerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyor, ülkemizin her köşesinde görev alan tüm öğretmenlerimizin ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ nü kutluyorum” dedi.