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Maliye Bakanı Amcaoğlu 13. Maaşlar için tarih verdi

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Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu BRT’de katıldığı programda 13. maaşların 23 Aralık’ta ödenceğini açıkladı.
Maliye Bakanı Amcaoğlu 13. Maaşlar için tarih verdi

Maliye Bakanı Amcaoğlu 13. Maaşlar için tarih verdi

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu BRT’de katıldığı programda 13. maaşların 23 Aralık’ta ödenceğini açıkladı.

Amcaoglu ek mesai ödeneklerinin de zamanında ödeneceğini belirtti. 

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