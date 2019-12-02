Maliye Bakanı Amcaoğlu 13. Maaşlar için tarih verdi
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu BRT’de katıldığı programda 13. maaşların 23 Aralık’ta ödenceğini açıkladı.
Amcaoglu ek mesai ödeneklerinin de zamanında ödeneceğini belirtti.
Maliye Bakanı Amcaoğlu 13. Maaşlar için tarih verdi
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu BRT’de katıldığı programda 13. maaşların 23 Aralık’ta ödenceğini açıkladı.
Amcaoglu ek mesai ödeneklerinin de zamanında ödeneceğini belirtti.
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