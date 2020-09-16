  • BIST 1.107
  • Altın 474,060
  • Dolar 7,4869
  • Euro 8,8719
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAPilli: 2002 test yapıldı, 21 pozitif vaka,9 vaka yerel

Maliye Bakanı Amcaoğlu, ‘Çocuklarımız tablet ve bilgisayarları daha ucuza satın alabilecek’

»
Maliye Bakanı Amcaoğlu, ‘Çocuklarımız tablet ve bilgisayarları daha ucuza satın alabilecek’
Maliye Bakanı Amcaoğlu, ‘Çocuklarımız tablet ve bilgisayarları daha ucuza satın alabilecek’

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu “tüm çocuklarımız daha uygun fiyata bu ürünlere ulaşabilsin diye dizüstü bilgisayar ve tabletlerde yüzde 16’lık KDV oranı 1 Ekim 2020’de yürürlüğe girecek şekilde sıfırlanmıştır, stopaj vergisi de yüzde 1’e indirilmiştir” dedi.

Amcaoğlu, pandemi dönemi boyunca bakanlığın tüm dairelerindeki personelin işleri aksatmayacak şekilde dönüşümlü olarak çalıştıklarını hatırlatırken, Dünya’yı hem sağlık hem de ekonomik anlamda olumsuz etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını süresince, Bakanlar Kurulu tarafından alınan tedbir kararları kapsamında, özellikle çocuklarımızın bilgisayar ve tablet gibi uzaktan eğitim araçlarına daha ucuza erişimini sağlamak için de çalışma yaptıklarını hatırlattı.

Bu konu üzerinde gerek şahsının, gerekse tüm bakan arkadaşlarının hassasiyetle durduğuna dikkat çeken Bakan Amcaoğlu, “önce sağlık diyoruz ama çocuklarımızın eğitiminin aksamaması ve ekonominin en az zararla bu sıkıntılı süreci atlatabilmesi adına gayretlerini artırarak çalışmayı sürdürmekteyiz; bu noktada Anavatan Türkiye’nin de yanımızda olması en büyük güvencemizdir” dedi.

Amcaoğlu, 1 Ekim 2020’den geçerli olmak üzere, dizüstü bilgisayar ve tabletlerde KDV oranının yüzde 16’dan sıfıra; yüzde 4’lük stopajın ise yüzde 1’e indirildiğini söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Turkcell'de hisse devrine BTK'den izin! Varlık Fonuna devrediliyor21 Ağustos 2020 Cuma 10:23
  • Araştırma sonucu: Sınavlardan düşük not almanın sebebi akıllı telefonlar20 Ağustos 2020 Perşembe 12:38
  • Valaris, iflas başvurusunda bulundu20 Ağustos 2020 Perşembe 12:37
  • NASA’dan göktaşı açıklaması20 Ağustos 2020 Perşembe 11:12
  • İnternet dünyasında bir devrin sonu: Internet Explorer kapatılıyor19 Ağustos 2020 Çarşamba 13:37
  • Oracle TikTok'ta Microsoft’a rakip olmaya hazırlanıyor18 Ağustos 2020 Salı 15:06
  • Güneş’te patlamalar: Birkaç gün içinde dijital hayat durabilir15 Ağustos 2020 Cumartesi 09:27
  • 2020'de 1 Milyon Robotun Satılması Bekleniyor13 Ağustos 2020 Perşembe 11:55
  • 'Tweetlerimi kimler yanıtlayabilir' özelliği tüm kullanıcıların hizmetine sunuldu12 Ağustos 2020 Çarşamba 12:13
  • Google duyurdu: Android telefonlar depremi ölçebilecek12 Ağustos 2020 Çarşamba 08:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti