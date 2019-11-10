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Maliye Bakanı Amcaoğlu, Harç Ve Vergilere Zam İddialarını Yalanladı

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Maliye Bakanı Amcaoğlu, Harç Ve Vergilere Zam İddialarını Yalanladı
Maliye Bakanı Amcaoğlu, Harç Ve Vergilere Zam İddialarını Yalanladı

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, harçlara  ve vergilere zam iddiaları için  “Herkes bildiği işi yapsın, karalamak maksadıyla saçmalamaktan vazgeçsin” dedi.

Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, KTAMS’ın bazı harç ve vergilere zam yapılacağı yönündeki açıklamasının kamuoyunu yanıltıcı ve son derece yakışıksız olduğunu kaydetti.  

Amcaoğlu, kimlik kartı harçlarında yüzde 92, motorlu taşıtlar vergisinde yüzde 33 zam yapılacağına ilişkin açıklamaların "asılsız, saçma ve şovdan ibaret" olduğunu vurguladı.

Maliye Bakanı Amcaoğlu, vatandaşı yanıltmak amacıyla yapıldığını ifade ettiği iddiaların  bütçe hazırlama tekniğini bilmeyen kişilerce ortaya atıldığını ve kesinlikle gerçeklerle bağdaşmadığını söyledi.

Bu ve benzeri açıklamaların maksadını aşan, kötü niyetli açıklamalar olduğunu kaydeden Amcaoğlu, “Herkes kendi işine baksın, kendi anladığı işle uğraşsın, saçma sapan açıklamalarla ne medyanın, ne de vatandaşın vaktini çalmasın” dedi. 

“VATANDAŞ BU TÜR AÇIKLAMALARA İTİBAR ETMEMELİ”

Vatandaşın, bu tür açıklamalara itibar etmemesini isteyen Amcaoğlu, medyanın bütçe gibi konularda her zaman kendilerinden en doğru bilgiyi alabileceğini kaydetti ve şu bilgileri verdi:

“2020 yılı bütçesinde kimlik kartı harçları için, 2019 yılı 9 aylık gerçekleşme ve üç aylık tahmin tutarı 4 milyon 421 bin 69 TL’dir. Bunun üzerine yüzde 8,57 oranında artış öngörülerek 4 milyon 800 bin TL’lik bir rakam tahmin edilmektedir. Motorlu taşıtlar vergisinde ise 2019 yılı 9 aylık gerçekleşme ve 3 aylık tahmini rakam 204 milyon 270 bin 304 TL’dir. 2020 bütçesinde, bunun üzerine de yüzde 15,04 oranında artış öngörülerek 235 milyon TL’lik rakam beklenmektedir. Yüzde 8,57 ve yüzde 15,04’lük artış öngörüleri de yüzdesel olarak artış ifade etmektedir. İlgili gelir kalemindeki büyüme ve diğer etkenler dikkate alındığında yapılan tahmini belirtmektedir. KTAMS’ın yüzde 92 ve yüzde 33 olarak verdiği rakamlar, tamamen gerçek dışıdır”.

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