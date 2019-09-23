Maliye Bakanı Amcaoğlu Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyetini kabul etti

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Maliye Bakanlığından verilen bilgiye göre, ekonomik sorunlarla ilgili fikir alış verişinde bulunulan görüşmede, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, ticaret hayatında bazı düzenlemelerin ivedi olarak hayata geçmesi noktasında Maliye Bakanı Amcaoğlu’nun iyi niyet göstereceğinden şüphe duymadıklarını kaydetti.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ise, ülkenin refah seviyesinin arttırılması için örgütlerle işbirliğinin önemli olduğunu belirtti.