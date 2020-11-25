Maliye Bakanı Amcaoğlu, RES-BİR Heyetini Kabul Etti.

Res-Bir, pandemi döneminde Temmuz ayından itibaren üyelere verilmeye başlanan kwh başına 25 kuruşluk elektrik teşvikinin ve %10’dan, %5’e indirilmiş olan kdv’nin 2021’de devamını talep etti.

Restorancılar Birliği (Res-Bir) yeni yönetim kurulu, ilk ziyaretini Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’na gerçekleştirdi.

Bugün bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı, Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Ahmet Manavoğlu’da hazır bulundu.

Ziyarette özellikle dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ve ekonomik sıkıntılar ele alındı.

Res-Bir Başkanı Salih Kayım, pandemi döneminde Temmuz ayından itibaren üyelere verilmeye başlanan kwh başına 25 kuruşluk elektrik teşvikinin ve %10’dan, %5’e indirilmiş olan KDV’nin 2021 yılında da devamını talep etti.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da, pandemi dönemiyle birlikte tüm sektörlerin ekonomik yönden olumsuz etkilendiğini, bu etkinin restorancılarda da yaşandığını, dolayısıyla birliğin bu talebini haklı bulduğunu ve bunun için 2021 bütçesinde ödenek ayrılacağının sözünü verdi.