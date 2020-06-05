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Maliye Bakanı Amcaoğlu: “Üniversite öğrencilerinden karantina ücreti alınmayacak”

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Maliye Bakanı Amcaoğlu: “Üniversite öğrencilerinden karantina ücreti alınmayacak”
Maliye Bakanı Amcaoğlu: “Üniversite öğrencilerinden karantina ücreti alınmayacak”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, KKTC’deki üniversite ve dengi okullarda öğrenim görenlerin 8 Haziran’dan itibaren  ülkeye gelişlerinde karantina ücretine tabi tutulmayacaklarını açıkladı.

Bakan Amcaoğlu, 8 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında ülkeye giriş yapacak olan, “KKTC vatandaşı olmayıp KKTC’de ikamet  edenler, öğrenim görenler, çalışanlar veya benzeri bir izin ile bulunanların”, 14 günlük karantina uygulamasına tabi tutulacaklarını hatırlattı. 

Bakan Amcaoğlu, bu uygulamanın, konaklama, yemek, ve karantina sonrasında yapılacak olan PCR testi de dahil kişi başı 4 bin 400TL olarak belirlendiğini ifade etti. 

Amcaoğlu, öğrenim  gören üniversite öğrencilerinin, karantina ücretine tabi tutulmayacaklarını vurguladı.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Amcaoğlu, 29 Mayıs tarihinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın ülkeye 8 Haziran’dan sonra gelecek olan yabancı uyruklularla ilgili yaptığı açıklamanın uygulanma şekliyle ilgili ek bilgilendirme ihtiyacı doğduğunu kaydetti.

Gelecek olanların herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve/veya yanlış anlaşılmaların önüne geçerek, misafirlerin belirtilen şartları değerlendirerek yola çıkmaları gerektiğini ifade eden Amcaoğlu, 8 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında ülkeye giriş yapacak olan, “KKTC vatandaşı olmayıp burada ikamet edenler, öğrenim görenler, çalışanlar veya benzeri bir izin ile bulunanların”, 14 günlük karantina uygulamasına tabi tutulacaklarını hatırlattı. 

Bakan Amcaoğlu, bu uygulamanın, konaklama, yemek, ve karantina sonrasında yapılacak olan PCR testi de dahil kişi başı 4 bin 400TL olarak belirlendiğini ifade etti. 

Amcaoğlu, bu süreç içerisinde ülkeye gelecek olan, “KKTC’deki üniversite ve dengi okullarda öğrenim gören öğrencilerin”, karantina süreçlerini kendi üniversite yönetimlerinin belirleyeceği yurtlarda geçireceğinin  altını çizdi.

Karantina ücretlerinin TC Ziraat Bankası’nın belirtilen hesap numaralarına yatırılması,  dekontunun  ise KKTC temsilciklerine ibraz edilmesi gerekiyor.

Karantina ücreti yatırılacak hesap numaraları şöyle:

“TL Hesap No: 40298710-5001; İban: TR290001000860402987105001, USD Hesap No:40298710-5003; USD Hesap No: 40300032-5001 Uban: TR470001000860403000325001; Euro Hesap No: 40298710-5002 Uban:TR020001000860402987105002; GBP Hesap No: 40298710-5004 Uban: TR450001000860402987105004.”
(HUR/YIL)
MALİYE BAKANI AMCAOĞLU: “ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN KARANTİNA ÜCRETİ ALINMAYACAK”

8 HAZİRAN İLE 1 TEMMUZ ARASINDA KKTC’YE GELECEK OLAN VATANDAŞ OLMAYANLAR 14 GÜN KARANTİNAYA TABİ İ TUTULACAK, 4 BİN 400 TL ÖDEYECEK”

Lefkoşa, 5 Haziran 20 (T.A.K): Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, KKTC’deki üniversite ve dengi okullarda öğrenim görenlerin 8 Haziran’dan itibaren  ülkeye gelişlerinde karantina ücretine tabi tutulmayacaklarını açıkladı.

Bakan Amcaoğlu, 8 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında ülkeye giriş yapacak olan, “KKTC vatandaşı olmayıp KKTC’de ikamet  edenler, öğrenim görenler, çalışanlar veya benzeri bir izin ile bulunanların”, 14 günlük karantina uygulamasına tabi tutulacaklarını hatırlattı. 

Bakan Amcaoğlu, bu uygulamanın, konaklama, yemek, ve karantina sonrasında yapılacak olan PCR testi de dahil kişi başı 4 bin 400TL olarak belirlendiğini ifade etti. 

Amcaoğlu, öğrenim  gören üniversite öğrencilerinin, karantina ücretine tabi tutulmayacaklarını vurguladı.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Amcaoğlu, 29 Mayıs tarihinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın ülkeye 8 Haziran’dan sonra gelecek olan yabancı uyruklularla ilgili yaptığı açıklamanın uygulanma şekliyle ilgili ek bilgilendirme ihtiyacı doğduğunu kaydetti.

Gelecek olanların herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve/veya yanlış anlaşılmaların önüne geçerek, misafirlerin belirtilen şartları değerlendirerek yola çıkmaları gerektiğini ifade eden Amcaoğlu, 8 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında ülkeye giriş yapacak olan, “KKTC vatandaşı olmayıp burada ikamet edenler, öğrenim görenler, çalışanlar veya benzeri bir izin ile bulunanların”, 14 günlük karantina uygulamasına tabi tutulacaklarını hatırlattı. 

Bakan Amcaoğlu, bu uygulamanın, konaklama, yemek, ve karantina sonrasında yapılacak olan PCR testi de dahil kişi başı 4 bin 400TL olarak belirlendiğini ifade etti. 

Amcaoğlu, bu süreç içerisinde ülkeye gelecek olan, “KKTC’deki üniversite ve dengi okullarda öğrenim gören öğrencilerin”, karantina süreçlerini kendi üniversite yönetimlerinin belirleyeceği yurtlarda geçireceğinin  altını çizdi.

Karantina ücretlerinin TC Ziraat Bankası’nın belirtilen hesap numaralarına yatırılması,  dekontunun  ise KKTC temsilciklerine ibraz edilmesi gerekiyor.

Karantina ücreti yatırılacak hesap numaraları şöyle:

“TL Hesap No: 40298710-5001; İban: TR290001000860402987105001, USD Hesap No:40298710-5003; USD Hesap No: 40300032-5001 Uban: TR470001000860403000325001; Euro Hesap No: 40298710-5002 Uban:TR020001000860402987105002; GBP Hesap No: 40298710-5004 Uban: TR450001000860402987105004.”

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