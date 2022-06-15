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Maliye Bakanı Atun, Ankara’ya gitti

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Maliye Bakanı Sunat Atun, resmi temaslarda bulunmak üzere bu sabah Ankara’ya gitti.
Maliye Bakanı Atun, Ankara’ya gitti

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Maliye Bakanı Sunat Atun bugün, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile bir araya gelecek.

Saat 16.00’da gerçekleşecek görüşmede enerji konusu ele alınacak.

Atun’a Ankara ziyaretinde Özel Kalem Müdürü Kamil Ağcabay ile Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit eşlik edecek.

Bakan Atun, görüşmelerin seyrine göre, bu akşam ya da yarın sabah yurda dönecek.

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