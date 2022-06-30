  • BIST 2.405,36
  • Altın 972.457
  • Dolar 16.6906
  • Euro 17.4768
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAKarpuz-peynir ikilisini çok seviyoruz, ama!

Maliye Bakanı Atun, Kamuda Örgütlü Sendikalarla Bir Araya Geldi

» »
Sendikaların çalışma hayatına dair talep ve beklentilerini dinledi.
Maliye Bakanı Atun, Kamuda Örgütlü Sendikalarla Bir Araya Geldi

Maliye Bakanı Sunat Atun, kamuda örgütlü sendikalarla bir araya geldi. Sendikaların çalışma hayatına dair talep ve beklentilerini dinledi.


Maliye Bakanı Sunat Atun, kamuda örgütlü; Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan, Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Kıbrıs Türk Orta Öğretim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Mustafa Baybora ile bugün bakanlıkta bir araya geldi.
Sendika yetkilileri, ilk altı aylık Hayat Pahalılığı (HP)’nın kamu çalışanları ve emeklileri ile sigorta emeklilerine tam ve eksiksiz yansıtılması gerektiğini, ayrıca bundan sonrası içinde, dövizdeki yükselişle birlikte ortaya çıkan pahalılıkta göz önünde bulundurularak HP’nın geçmişte olduğu gibi maaşlara iki ayda bir yansıtılması taleplerini iletti. Özel sektör çalışanları için ise, asgari ücretin artırılması gerektiğini kaydetti.
Sendika yetkilileri ayrıca, ülkede ekonomik yönden sıkıntı yaşanırken ve halkın alım gücü düşerken, bir başka taraftan atamalar yapılmasının da kabul edilemez olduğuna dikkati çekti.

 

ATUN
Maliye Bakanı Sunat Atun, sendikaların çalışma hayatına dair talep ve beklentilerini dinledikten sonra yaptığı açıklamasında ise, sendika ve tüm paydaşlarla, krizlerin aşılması, sorunların giderilmesi adına daima diyaloga açık olduklarını vurguladı.

Atun, sendikaların taleplerini de önemle dikkate aldıklarını kaydetti. 

Maliye Bakanı Sunat Atun, sendika yetkililerinin ilk altı aylık Hayat Pahalılığı’nın maaşlara tam ve eksiksiz yansıtılması talebi ile ilgili şunları söyledi. “Öngörümüz brüt maaşlara tamamının yansımasıdır. Bizim ödeme noktasında, ödeme kabiliyetimiz de, belirleyici olacak” dedi.

Atun ayrıca, sendika yetkililerinin HP’nın iki ayda bir maaşlara yansıtılması talebini değerlendirmeye alacaklarını belirtti.

Görüşmede, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli, Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Saadet Hüdaverdi ile Maliye Bakanı Özel Kalem Müdürü Kamil Ağcabay’da hazır bulundu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anayasa Mahkemesi Bilişim Suçları Yasası'nın 4 maddesini Anayasaya aykırı buldu...30 Haziran 2022 Perşembe 17:13
  • Özkunt: Hükümeti Ciddiyete ve Cesaretle Gerekli Önlemleri Almaya Davet Ediyoruz30 Haziran 2022 Perşembe 16:32
  • Tabipler Birliği uyardı: Yokmuş gibi yapınca hastalık yok olmuyor30 Haziran 2022 Perşembe 16:25
  • Özersay: "Bu paket ekonomiye rahat nefes aldırmayacak"30 Haziran 2022 Perşembe 15:55
  • İTÜ’den Kuzey Kıbrıs Turkcell’e teşekkür plaketi30 Haziran 2022 Perşembe 15:48
  • Güneyde 14-18 yaş aralığındaki çocukların yüzde 9’u uyuşturucu kullanıyor30 Haziran 2022 Perşembe 15:41
  • Erhürman: Bizi üretim ve dünyaya açılma kurtarır30 Haziran 2022 Perşembe 15:35
  • İşletmelere, kadın ve genç girişimcilere, ihracatçılara, tarım ve hayvancılık sektörüne krediler sağlanacak30 Haziran 2022 Perşembe 15:30
  • Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mezunları, düzenlenen törenle diplomalarını aldı30 Haziran 2022 Perşembe 15:24
  • Ticaret Odası'ndan açıklama: Ekonomi Paketi Yetersiz30 Haziran 2022 Perşembe 15:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti