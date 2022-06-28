Maliye Bakanı Atun'dan açıklama

Bakan Atun, elektrik sorunun giderilmesi yönündeki son çalışmalarını yazılı bir açıklama yaparak anlattı.

“Enerji ve bu bağlamda elektrik üretimi, temini son derece stratejik bir çabadır. Enerji olmazsa pek çok şey ya aksar, ya da hiç olmaz. Dolayısı ile bizler KKTC’nin elektrik sorununu halletmeden hiçbir şeyi planlayamaz, başaramayız” diyen Atun, “Geçmiş Bakanlık dönemlerinden gelen tecrübe ve deneyim hem de güncel vizyonumuzla elektrik enerjisi üretimi, enerji arz güvenliği üzerinde önemle duruyor ve tüm zorluklara rağmen ‘ elektrik enerjisi sorunu kalıcı değildir. Bu sorunu aşacağız ve daha istikrarlı noktaya taşıyacağız’diyorum.” İfadelerini kullandı.

Atun, kısa vadede yapılacak KKTC’nin elektrik enerjisi sorunu diye bir sorunu kalmayacağını kaydetti.

Türkiye’nin gönderdiği 2 adet 25 megawat gücündeki jeneratör yarın (28 Haziran Çarşamba) sabah saatlerinde Gazimağusa limanına varmış olacağını ifade eden Atun, 2 jeneratörün gelmesi dolayısı ile Başbakan Ünal Üstel ile birlikte yarın saat 09:00’da Gazimağusa limanında olacaklarını ve kamuoyuna bazı açıklamalar yapacaklarını da söyledi.

Atun, “Şunu belirtmeliyim ki bazı çevrelerin tüm karalama çabalarına rağmen 2 jeneratörün önümüzdeki dönemde monte edilmesi ve devreye girmesiyle o bizim gözden çıkardığımız iddia edilen stratejik kurumuz KIBTEK’in öz üretim kapasitesi 50 Megawat daha artmış, KIBTEK daha da güçlenmiş olacaktır. Bu iki jeneratör motorinle çalışacağı için yakıt kullanma çeşitliliğimiz ve enerji arz güvenliğimizi de artırmış olacağız.” Dedi.

Maliye Bakanı Sunat Atun açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bu arada şunu da belirtmekte fayda görüyorum; birkaç haftadır günümüze kadar gelen Ukrayna –Rusya savaşı dolayısı ile Avrupa ülkelerinin yüksek oranda gaz depolaması, fuel oil ve kömür kullanımını artırması nedeniyle anan tedarikçi firmaların yaşamakta oldukları KIBTEK’e yakıt temin etme sorunu da aşılmak üzeredir. İhtiyaç duyulan yakıtın temin edilmesi, fuel oil stoklarının güçlenmesiyle birlikte üretim riskleri de ortadan kalkmış olacaktır. Öte yandan çok önem verdiğimiz ve gelişmesi için her türlü çabayı göstereceğimiz solar enerji üretiminde oldukça iyi bir noktaya geldiğimizi de açıklamak istiyorum.

Yenilenebilir enerji konusunda da açıklamalarda bulunan Atun, “yenilenebilir enerji kullanımının başlattığımız 2011 yılında belirlediğimiz strateji çerçevesinde bugün ülke olarak 125 MW kapasiteye ulaşmış bulunuyoruz. Özellikle yaz aylarında oluşan en yüksek tüketim noktasında, halkımızın ev ve işyerlerinde oluşturmuş olduğu Yenilenebilir Enerji kapasitesi, toplam üretimin yüzde 57’sini karşılıyor. Bu AB ülkeleri arasında da çok yüksek bir seviyedir.” Dedi.

“Hedefimiz yapacağımız çalışmalarla KIBTEK’in sorunlarının aşılması, alt yapı sorunun geride kalması ve bir an önce halkımızın, ülkemizin ihtiyaç duyduğu düzey ve kalitede, kesintisiz elektrik enerjisini üretmektir” diyen Atun, açıklamasını “diğer tüm konularda olduğu gibi elektrik enerjisi ihtiyacımızın giderilmesi için de bize gerekeli desteği veren Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümetine teşekkürlerimizi ifade ediyor değerli halkımızı en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum” ifadeleriyle noktaladı.