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Maliye Bakanı Berova: 2024’ü atlattıktan sona 2025’e daha güvenli bakabileceğiz

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Maliye Bakanı Özdemir Berova, Türkiye’de olduğu gibi KKTC’de de tasarruf dönemine girildiğini belirterek, 2025’in çok daha iyi olacağını kaydetti.
Maliye Bakanı Berova: 2024’ü atlattıktan sona 2025’e daha güvenli bakabileceğiz

Maliye Bakanı Özdemir Berova KIBRIS TV’de yayınlanan Her Şey Masada programında Halil Esendağlı’nın sorularını yanıtladı.

“2025’e güvenli bakacağız”…

 Bakan Berova, Türkiye’de uygulanan tasarruf yöntemleri sayesinde enflasyonun aşağı düşeceğini belirterek, bunun KKTC’de de enflasyon rakamlarının aşağı yönlü seyredeceği anlamına geleceğini belirtti. Berova, “2024’ü atlattıktan sona 2025’e daha güvenli bakabileceğiz.” dedi.

“Hesaplanmamış giderleri karşılayacağız”… 

“Kamu maliyesi olarak bir tasarruf modeline gideceğiz. Elbette biraz sıkılacağız ama planlı ve programlı gideceğiz ve 2024 yılını atlatacağız.” diyen Berova, yapılacak tasarrufla birikecek paranın hesaplanmamış giderlerin karşılanması için kullanılabileceğine dikkat çekti.

“Mayıs en sıkıntılı ay”…

 Berova, “İlk 4 ayda 300 milyon civarı planlamadığımız ödemeler oldu.” diyerek DAÜ için uygulanan programa işaret etti. DAÜ’nün sürdürülebilir bir yapıya ulaşması için hazırlanan 4 yıllık program ile maliyenin 7-8 milyarlık gelirden vazgeçtiğine işaret eden Berova, Mayıs ayının maliye için en sıkıntılı ay olduğunu anlattı.

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