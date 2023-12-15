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Maliye Bakanı Berova beş sendikanın temsilcileriyle toplantı yaptı

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Maliye Bakanı Özdemir Berova, protokol görüşmeleri çerçevesinde kamuda yetkili beş sendika ile Cumhuriyet Meclisi’nde toplantı yaptı.
Maliye Bakanı Berova beş sendikanın temsilcileriyle toplantı yaptı

Toplantıya, Maliye Bakanlığı bürokratları ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), KKTC Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) temsilcileri katıldı.

Toplantı öncesi basına açıklama yapan Maliye Bakanı Özdemir Berova, sendika temsilcilerinin önerilerini dinledi.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, dünyada yaşanan sorunlar ve felaketlere değinerek, mali ve ekonomik açıdan zor süreçlerden geçilmekte olduğunu söyledi

Berova, Başbakan Ünal Üstel’in direktifleri doğrultusunda enflasyonun ve ona bağlı etkilerin alt ve orta gelir gruplarında hissedilmesinin minimize edilmesi adına alınan önlemlerle ilgili bilgi verdi.

Hayat pahalılığının 2024 yılında, yılda üç kez yansıtılmasına yönelik çalışmalar yapıldığını dile getiren Berova, bütçe görüşmeleri sırasında çalışmalar yapıldığını, bütçe görüşmelerinin sona ermesinin ardından yasal düzenlemenin Meclis’e getirilmesinin planlandığını belirtti.

Berova, yasada yapılacak tadilatın ardından 2024 yılında bir yıl boyunca hayat pahalılığının dört ayda bir yansıtılacağını söyledi.

Yıllık matrah dilimleri, vergi oranları ve kişisel muafiyetlerin ne olacağı konusunda çalışmaların devam ettiğini dile getiren Berova, farklı alternatifler üzerinde çalışıldığını, sendikalardan da görüş alınacağını Ocak sonunda yürürlüğe girmesinin hedeflendiğini belirtti.

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