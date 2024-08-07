Maliye Bakanı Berova, Erenköy Direnişi'nde şehit düşenleri andı...

Bakan Berova mesajında şu ifadelere yer verdi; “Bundan tam 60 yıl önce, Kıbrıs Türk Halkı’nın milli mücadelesinde mihenk taşı haline gelen Erenköy’de şanlı bir destan yazıldı.

Erenköy’de 60 yıl önce vatan savunmasına koşan halk, çoğunluğu Türkiye’de yükseköğrenim gören ve eğitimlerini yarıda bırakarak Erenköy’e çıkan üniversite öğrencileri ve mücahitlerin omuz omuza direnişiyle destan yazdı.

Bu destan Kıbrıs Türk Halkı’nın kararlılığını, cesaretini, hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğini, özgürlüğüne ve vatanına sahip çıktığını, Anavatan Türkiye ile bağlarını hiçbir koşulda koparmayacağını tüm dünyaya bir kez daha duyurdu.

Şanlı Erenköy Direnişi’nin 60’ıncı yıl dönümünde, şanlı direnişin kahramanları olan Şehitlerimizi ve bu direnişin sembolü olmuş Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’i rahmetle anıyor, Gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyorum.”