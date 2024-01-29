  • BIST 8467.44
  • Altın 1986.838
  • Dolar 30.3481
  • Euro 32.8324
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKANetanyahu'dan, Gazze'deki esirlerin yakınlarının düzenlediği protestolara tepki

Maliye Bakanı Berova: Gelirleri artırıcı önlemleri almaya devam edeceğiz

» »
Cumhuriyet Meclisi bugünkü çalışmalarını tamamladı. Genel Kurulun bir sonraki birleşimi yarın olacak.
Maliye Bakanı Berova: Gelirleri artırıcı önlemleri almaya devam edeceğiz

 Cumhuriyet Meclisi bugünkü çalışmalarını tamamladı. Genel Kurulun bir sonraki birleşimi yarın olacak.

Bugünkü birleşimde narenciye, fon yönetimi, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokol uyarınca Türkiye Cumhuriyeti finansman desteğiyle kurulacak organize sanayi bölgelerine TC’den gelen yatırımcıların 3 Milyon Euro yatırım yapma kaydıyla KKTC’deki sanayicilerin usul ve kiralama olanaklarına sahip olma konusu tartışıldı.

Maliye Bakanı Özdemir Berova da Genel Kurulda söz alarak, iç tüzükte yapılacak değişiklikle konuşma sürelerinin doğru zemine getirilebileceğini belirtti.

Merkezi Devlet Yönetimi Bütçesinin bu yıl ilk kez hayata geçirildiğini, yerel yönetimlerde de reforma gidildiğini anımsatan Berova, bugün itibarıyla pek çok belediyenin bütçesini Bakanlar Kurulu’na sunma noktasına geldiğini kaydetti.

Berova, emlak vergisinin zaman zaman gündeme getirildiğini ifade ederek, “Değişen hükümetlere rağmen bu konuda sonuca varan bir düzenleme yapılamadı. Bu konu gündemimdedir. Fiyat düzenlemesi elbette yapılacak. Bakanlık bünyesinde bir çalışma grubu oluşturduk” dedi.

Fonlara değinen Maliye Bakanı Berova, spor fonlarının 2025 yılının sonuna kadar mevcut şekilde yönetilmesi kararı alındığını anımsatarak, talep doğrultusunda ihtiyaçların karşılandığını belirtti.

Berova, “2024 yılı içindeki en büyük sorun öngörülmeyen harcamalar ve bunların kamu maliyesini sarsmasıdır. Gelirleri artırıcı önlemleri almaya devam edeceğiz….”  dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hasan Sarpten: Birçok noktada sel baskını yaşayacağımız kaçınılmazdır29 Ocak 2024 Pazartesi 15:12
  • Sadun Çağlar'ın ölümüyle ilgili polisten açıklama29 Ocak 2024 Pazartesi 14:45
  • 9 kişinin çalışma izni olmadığı halde çalıştığı tespit edildi29 Ocak 2024 Pazartesi 14:21
  • Kıbrıs Rum yönetimi, KKTC vatandaşları için destek tedbirleri açıkladı29 Ocak 2024 Pazartesi 13:53
  • Güven Arıklı: Türk Dünyası ile Entegrasyonu Önemsiyoruz29 Ocak 2024 Pazartesi 13:24
  • Hırsızlıktan tutuklandı üzerinden uyuşturucu çıktı29 Ocak 2024 Pazartesi 12:31
  • En fazla yağış Gemikonağı'nda...29 Ocak 2024 Pazartesi 12:30
  • Çağrı Miralay’ın ölümü... Ölümlü kazada mahkemeden detaylar29 Ocak 2024 Pazartesi 12:09
  • Meclis Genel Kurulu toplandı29 Ocak 2024 Pazartesi 12:08
  • Meteoroloji “etkili yağış ve fırtına uyarısı” yaptı29 Ocak 2024 Pazartesi 11:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti