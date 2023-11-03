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Maliye Bakanı Berova, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar Ve Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti

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Maliye Bakanı Berova, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar Ve Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti
Maliye Bakanı Berova, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar Ve Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

ÖZÇINAR

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar kabuldeki konuşmasında, belediyeler reformu sürecinde Meclis’te komite başkanı olarak görev yapan ve sonrasında da Maliye Bakanı olan Özdemir Berova’ya katkılarından ötürü teşekkür etti.

Özçınar ayrıca Bakan Berova’ya, Meclis’e sunulan ek bütçenin belediyelere yansıması konusunda göstermiş olduğu hassasiyetin belediyeler adına memnuniyetle karşılandığını dile getirdi.

Yerel yönetimin sorunlarını da masaya yatıran Özçınar özellikle, araç parklarında büyük bir sıkıntı yaşandığını, eski araçlarla hizmet sağladıklarını ancak bunun tamirat ve enerji giderlerinde büyük bir mali kayba neden olduğunu, yeni araçlara ihtiyaç duyulduğunu, bunun içinde belediyelerin yeni araç alımlarında KDV muafiyeti talebinde bulunduğunu belirtti.

Yeni araçların alınması durumunda belediyelerin kendi içinde büyük bir tasarrufu da sağlayacağını söyledi. Bakan Berova’nın desteğini talep etti.

BEROVA

Maliye Bakanı Özdemir Berova da konuşmasında, yerel yönetimlerin en önemli yönetim organlarımızdan bir tanesi olduğuna işaret ederek yerel yönetimi önemsediklerini belirtti.

Gerek birlik, gerekse belediye başkanlarının ısrarlı talepleri ile birlikte, Belediyeler Reformunu hayata geçirerek önemli bir adım attıklarının altını çizen Berova şunları kaydetti; “Uzun yıllar konuşulan fakat bir türlü hayat bulmayan unsurlardan bir tanesi olan 51/95 sayılı Belediyeler Değişiklik Yasası’nı Meclisten oy birliği ile geçirmeyi başardık. Tabi biz bunun tek başına yeterli olmadığı kanaatiyle, belediyelerin birleştirilmesi ile ilgili yasası da Meclisten eş zamanlı olarak geçirerek bunun da hayat bulmasını sağladık. Bu alanda önemli bir yasal düzenlemeyi de yaptığımıza yürekten inanıyoruz.”

 

 

 

 

2020 yılından sonra pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel hadiseler sebebi ile gerek enerji, gerekse diğer metalar alanında ciddi fiyat artışı yaşandığını, artan enflasyona bağlı olarak ek bütçe ihtiyacının hâsıl olduğunu ve bunun hayata geçirildiğini dile getiren Maliye Bakanı Özdemir Berova, bu vesile ile belediyelere de ek bir katkının verildiğini kaydetti.

Dolayısıyla, bu ay ki belediye katkılarının yeni fiyatlandırma üzerinden ödendiğini, geriye dönük olan uygulamalar ve buna bağlı olarak ayrılan miktarın belediyelere yılsonuna kadar olan süre içerisinde aktarılması konusunda da Maliye Bakanlığı’nın ciddi ve yoğun bir çalışma yaptığına işaret etti.

Berova; “Tabi günün sonunda bilinmelidir ki, devletin maaş ve maaş nitelikli ödemelerin haricinde mükellef olduğu pek çok ödemeleri mevcuttur. Bu da nakit akışımız zinciri içerisinde zaman zaman sıkıntılara yol açmaktadır. Ancak yerel yönetimlerimizin de aciliyetini göz önüne alarak, bir ödeme planı yapmak için bürokratlarım büyük bir gayret içerisindedir” dedi.

Belediyelerin araç parkları konusunda da konuşan Maliye Bakanı Berova, bunun da geçtiğimiz yıllar içerinde konuşulan konulardan bir tanesi olduğunu, ancak olumlu yaklaşımlarına rağmen bunun bir proje çalışması gerektirdiğini, söz konusu çalışmanın yapılması ile eş zamanlı olarak sıkıntı yaşanmaması adına Maliye Bakanlığı’nın da mali açıdan etkisini ortaya koyması gerektiğini kaydetti.

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