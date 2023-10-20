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Maliye Bakanı Berova, Kıbrıs Türk Emlakçılar Derneği ile Mersin Emlakçılar Odası heyetini kabul etti

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Maliye Bakanı Berova, Kıbrıs Türk Emlakçılar Derneği ile Mersin Emlakçılar Odası heyetini kabul etti
Maliye Bakanı Berova, Kıbrıs Türk Emlakçılar Derneği ile Mersin Emlakçılar Odası heyetini kabul etti

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, Kıbrıs Türk Emlakçılar Derneği Başkanı Hasan Sungur’un misafiri olarak ülkede bulunan Mersin Emlakçılar Odası Başkanı, Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Sinan Canpolat ve beraberindeki kalabalık heyeti kabul ederek görüştü.

 

BEROVA

Kabuldeki konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki sarsılmaz bağların her daim güçlü olduğuna vurgu yapan Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, bunun sivil toplum örgütlerinin birbirleriyle gerçekleştirdiği iş birliği temaslarının gelişmesine vesile olmasından son derece memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

 

Maliye Bakanı, emlak sektörünün KKTC’de geçtiğimiz yıllar içerisinde çok hızlı gelişen, en önemli sektörel alanlardan bir tanesi olduğuna dikkati çekti. Bu alanda mevzuatta bir takım eksiklikler olması sebebiyle de problemler yaşandığını, bu nedenle yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi adına hükümetin çalışmalarının olduğunu söyledi.

 

Maliye Bakanı olarak vergi açısından baktığı zaman, gayrimenkul alanında adil vergi toplamanın önemli olduğunun altını çizen Berova, vergide adaletin sağlanması açısından mevzuatta yapılacak düzenlemeler ile hem devletin gelirlerinin artmasına, hem de sektörün daha düzenli faaliyet göstererek gelişmesine vesile olacağını kaydetti. 

 

SUNGUR

Kıbrıs Türk Emlakçılar Derneği Başkanı Hasan Sungur da konuşmasında, ülkede emlak sektörünün canlanması, bununla beraber ödenecek vergilerle devletin de gelirlerinin artması adına çalıştıklarını söyledi.

 

 

CANPOLAT

Mersin Emlakçılar Odası Başkanı, Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Sinan Canpolat ise yoğun programı içerisinde kendilerini kabul ederek görüşen Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova’ya teşekkür etti.

 

30 kişilik kalabalık bir heyetle KKTC’de bulunduklarının altını çizen Canpolat, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

 

İşini hakkıyla yapan meslektaşlarının KKTC’ye yatırım yapmak istediğini, bu anlamda alınacak vergilerden hiçbir sıkıntı yaşamayacaklarının da güvencesini veren Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, ancak adada gayrimenkul sektöründe yasal güvenceye ihtiyaç duyduklarını belirtti.

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