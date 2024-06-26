Maliye Bakanı Berova, KKTC Taekwondo Milli takımını kabul etti...

Kabulde konuşan KKTC Taekwondo Judo Karate Akido Hapkido Kungfu Kurash Wushu Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen, KKTC Tekvando Milli Takımı’nın Özbekistan’da gerçekleşen ve 13 ülkenin katıldığı Avrasya Tekvando Şampiyonası’nda genel klasmanda ikinci olduğunu ayrıca müsabakaların en iyi takımı seçilerek ferdi branşlarda; toplamda 8 altın, 7 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak tamamladığını ifade etti.

Gökbilen; “Sporcularımız bu yarışmalarda başarılarıyla Rusya, Çin ve Malezya’yı geride bırakarak, KKTC Bayrağı’nı göndere çekerek, marşımızı okudu” dedi.

BEROVA

Maliye Bakanı Özdemir Berova da, Özbekistan’da gerçekleşen Avrasya Tekvando Şampiyonası’nda ülkemizi başarıyla temsil eden sporcuları ve yöneticilerini tebrik etti. KKTC’yi sportif alanlarda temsil eden sporcuların azmi ve ortaya koyduğu gayreti de yürekten kutladı.

Berova; “Başarılarınızın dün başlayan bir başarı olmadığını yakinen takip eden biri olarak, federasyonunuzun bu alanda ülkemizin bir marka değeri olduğunu söyleyebilirim.

Rum yönetimin baskıları ve uluslararası ambargolara rağmen gençlerimizin uluslararası organizasyonlarda yer alması ve elde ettikleri başarılar bizim için büyük bir gurur ve memnuniyet kaynağı” dedi.

Görüşmede Maliye Bakanı Özdemir Berova sporcularla bir süre sohbet ederek, uluslararası arenada yaşadıkları tecrübeleri dinledi.