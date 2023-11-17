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Maliye Bakanı Berova, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Heyetini Kabul Etti

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Maliye Bakanı Özdemir Berova, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Önal ile Genel Sekreter Halil Okur’u kabul ederek, görüştü.
Maliye Bakanı Berova, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Heyetini Kabul Etti

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Önal ile Genel Sekreter Halil Okur’u kabul ederek, görüştü.

Görüşmede KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay’da yer aldı.

 

ÖNAL

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal kabulde, Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya yeni görevinin hayırlı olmasını temenni etti. “Zor bir görev üstlendiniz. Ancak üstesinden geleceğinize şüphemiz yok. Zira maliye ile ilgili birçok yasa tasarısında komitelerde de birlikte çalışma fırsatımız olmuştu. Dolayısıyla uzak olmadığınız bir alanın sorumluluğunu almış oldunuz. Sizi hem tebrik ediyor, hem de başarılar diliyoruz” dedi.

Bugün ki ziyaretlerinin sebeplerinden en önemlisinin, Meclis komitesinde görüşülmekte olan ‘Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı’ olduğuna dikkati çeken Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, söz konusu yasa tasarısının biran evvel yasallaşmasının hem finansal sistemde bankalar için, hem de ülke için önemli ve elzem olduğunu düşündüklerini kaydetti.

 

Önal; “Uluslararası standartlara uygun, kara para, suç gelirleri ile mücadele etme imkânları sağlayacak söz konusu yasa tasarısına hepimiz çok emek verdik. Sizinde destekleriniz ile en kısa zamanda hayat bulmasını istiyoruz” dedi.

 

BEROVA

Maliye Bakanı Özdemir Berova da, 2014 yılından itibaren gündemde olan, ancak hayat bulamayan, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ile ilgili yasa tasarısının yasallaşmasının, hükümetin öncelikleri arasında yer aldığına işaret etti.

 

Söz konusu yasanın AB’nin ilgili regülâsyonları çerçevesinde hazırlandığına da dikkati çekerek, bütçe görüşmelerinin ardından öncelikli yasalardan biri olduğunu belirtti.

Maliye Bakanı Özdemir Berova; “Yaklaşık son iki yıldır yaşadığımız siyasi istikrar ve seçimsiz bir dönem içerisinde söz konusu yasa tasarısında mesafe kat edilerek son aşamaya gelindi. Ancak bütçe dönemine denk geldi. Bütçe döneminin akabinde ilk öncelikli yasamız, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ile ilgili yasa olacaktır. Bu işe bir son verebilme adına hükümetimiz kararlı ve mutlaka bu yasa da hayat bulacaktır” dedi.

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