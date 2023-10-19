Maliye Bakanı Berova, MASİB heyetini kabul etti

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, Motorlu Araç Satıcıları ve İthalatçılar Birliği (MASİB) heyetini kabul etti.

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, Motorlu Araç Satıcıları ve İthalatçılar Birliği (MASİB) heyetini kabul etti.



Gerçekleşen görüşmede, MASİB Başkanı Mehmet Tatar, vatandaşa iş imkânı yaratan ve ülkeye ekonomik katkı sağlayan sektörün özellikle son dönemlerde bir takım sıkıntılarının var olduğunun altını çizerek, taleplerini dile getirdi.

MASİB Başkanı Tatar, birliğin beklentilerinin arasında özellikle; “Mevcut antrepoların artışı, şahıslar bazında yapılan araç satışları ve bireysel ithalat konularında sektörün yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için talep edilen düzenlemeler’ başlıkları yer aldı.

BEROVA

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova da konuşmasında her meslek gurubunda bir takım sıkıntılar gördüklerini bunu paydaşların da dile getirdiğini ve bu sıkıntıların iyileştirilmesi adına yasaklayıcı önlemler ile değil de yasalar, tüzükler ve mevzuatlar çerçevesinde belli bir takım düzenlemelere gidildiğini, bu çalışmalarında genele tabi olduğunu kaydetti.

Maliye Bakanı Berova ayrıca, halkın refah seviyesinin yükseltilmesi ve aynı oranda sektörlerin güçlendirilmesi adına hükümetin hayatı kolaylaştırıcı adımların atılması noktasında azami gayret gösterdiğini, bunu yaparken devletin gelirlerini de kayba uğratmayacak şekilde çalıştıklarını kaydetti.