  • BIST 7901.44
  • Altın 1757.499
  • Dolar 28.014
  • Euro 29.6101
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAİsrail, sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor

Maliye Bakanı Berova, MASİB heyetini kabul etti

» »
Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, Motorlu Araç Satıcıları ve İthalatçılar Birliği (MASİB) heyetini kabul etti.
Maliye Bakanı Berova, MASİB heyetini kabul etti

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, Motorlu Araç Satıcıları ve İthalatçılar Birliği (MASİB) heyetini kabul etti.


Gerçekleşen görüşmede, MASİB Başkanı Mehmet Tatar, vatandaşa iş imkânı yaratan ve ülkeye ekonomik katkı sağlayan sektörün özellikle son dönemlerde bir takım sıkıntılarının var olduğunun altını çizerek, taleplerini dile getirdi.

 

MASİB Başkanı Tatar, birliğin beklentilerinin arasında özellikle; “Mevcut antrepoların artışı, şahıslar bazında yapılan araç satışları ve bireysel ithalat konularında sektörün yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için talep edilen düzenlemeler’ başlıkları yer aldı.

 

BEROVA

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova da konuşmasında her meslek gurubunda bir takım sıkıntılar gördüklerini bunu paydaşların da dile getirdiğini ve bu sıkıntıların iyileştirilmesi adına yasaklayıcı önlemler ile değil de yasalar, tüzükler ve mevzuatlar çerçevesinde belli bir takım düzenlemelere gidildiğini, bu çalışmalarında genele tabi olduğunu kaydetti.

 

Maliye Bakanı Berova ayrıca, halkın refah seviyesinin yükseltilmesi ve aynı oranda sektörlerin güçlendirilmesi adına hükümetin hayatı kolaylaştırıcı adımların atılması noktasında azami gayret gösterdiğini, bunu yaparken devletin gelirlerini de kayba uğratmayacak şekilde çalıştıklarını kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman, Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği yetkilileriyle görüştü18 Ekim 2023 Çarşamba 18:25
  • Denktaş: “Kıbrıslı Türk yarınını göremiyor”18 Ekim 2023 Çarşamba 18:01
  • BEM LTD Altın Piyon Satranç Turnuvası yapıldı18 Ekim 2023 Çarşamba 16:43
  • Taçoy: Gazze’deki hastane saldırısı, İsrail yönetiminin insanlıktan ne denli uzaklaştığının somut bir göstergesidir18 Ekim 2023 Çarşamba 16:42
  • Bakanlar Kurulu Toplandı18 Ekim 2023 Çarşamba 16:40
  • Ani ve Gayri Tabii Ölüm (İntihar)18 Ekim 2023 Çarşamba 16:39
  • Akansoy: Barış ve federal kültür noktasında sol güçler öncü olmalı18 Ekim 2023 Çarşamba 16:39
  • Dikkat! 2 saatlik elektrik kesintisi18 Ekim 2023 Çarşamba 16:36
  • Elektrik kesintisi!18 Ekim 2023 Çarşamba 16:16
  • 15 yaşındaki kıza tecavüze 14 yıl hapis18 Ekim 2023 Çarşamba 16:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti