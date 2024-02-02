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Maliye Bakanı Berova, Muhtarlar Birliği Derneği heyetini kabul etti

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Maliye Bakanı Özdemir Berova, Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Akay Darbaz ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Maliye Bakanı Berova, Muhtarlar Birliği Derneği heyetini kabul etti

Maliye Bakanlığından verilen bilgiye göre, Berova, KKTC Muhtarlar Birliği Derneği heyetini ağırlamaktan son derece mutluluk duyduklarını ifade ederek, muhtarların yaptıkları işlerin önemine değindi.

“Muhtarlarımızın fedakârlıkları ve emekleri göz ardı edilemez. Dolayısıyla muhtarlarımızın yanında olmaya ve iş birliğine her zaman hazırız” ifadelerini kullanan Bakan Berova, muhtarların, demokrasinin mihenk taşlarından biri olduğunu, bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin sorunlarıyla ilgilenirken, diğer yandan vatandaşlarla resmî kurumlar arasında köprü vazifesi görevini üstlenerek önemli bir kamu görevi icra ettiklerini belirtti.

KKTC Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Akay Darbaz da kabuldeki konuşmasında, yaşanan gelişmeler ve muhtarların yaşadığı sorunları aktararak beklentilerini dile getirdi.

Köy veya mahallelerde yerel yönetimin başında bulunan muhtarların, seçimle göreve geldiğini ve halkın temsilcileri olarak önemli bir kamu görevi icra ettiğini hatırlatan Darbaz, eksik muhtarlık binalarının tamamlanması, var olan binaların da e-devlet sistemine entegre olacak şekilde tüm alt yapı ihtiyaçlarının karşılanması yönündeki isteklerini Maliye Bakanı Berova’ya aktardı.

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