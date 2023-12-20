Maliye Bakanı Berova, şehitleri minnetle andı...

Berova mesajında şunları kaydetti; “Bugünlere kolay gelinmedi. Rumların, Kıbrıs Türklerine yönelik gerçekleştirdiği ve tarihe ‘Kanlı Noel’ olarak yazılan katliamının üzerinden 60 yıl geçti.

Kıbrıs Türk Halkı, bağımsızlık ve varoluş mücadelesi vererek, Türkleri adadan silmeyi hedefleyen Rumlara karşı canını korkusuzca feda ederek, şahadet mertebesine erişti.

Bu onurlu varoluş mücadelesini unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız.

Bugün, kendi Vatanımızda başımız dik ve özgürce yaşayabiliyorsak bunu, toprağı vatan yapan şahadet mertebesine ulaşan Şehitlerimize, Gazi olan Mehmetçik, Mücahit ve Mücahidelerimize borçluyuz.

Bunu bir kez daha, çok daha güçlü haykırıyoruz. Gazilerimiz müsterih olsun, şehitlerimiz rahat uyusun. Bize emanet bırakılan bağımsızlık, egemenlik ve özgürlüğümüzün güvencesi olan devletimize, Anavatan Türkiye’nin de güçlü destekleriyle sahip çıkmak, Cumhuriyetimizi sonsuza kadar korumak ve yaşatmak, daha refah günleri gelecek nesillere bırakmak bizim en büyük vazifemizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Liderimiz Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş başta olmak üzere, Aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden Kahraman Gazilerimizi rahmet, minnet ve şükran duygularımızla anarken, aramızda olan Kahraman Gazilerimize de sağlıklı ve huzur dolu bir ömür diliyorum.”