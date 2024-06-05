Maliye Bakanı Berova, Şimşek'le bir araya geldi...

Bugün saat 11.30’da, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda gerçekleştirilen ziyarette karşılıklı istişarelerde bulunuldu.
Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşmesinde; 'vergide adalet, bütçe de yatırımlara ayrılan payın artırılması, gelir artırıcı önlemler, kamu harcamaları tasarrufları ile kamuda dijitallesme' üzerinde detaylı konuşabilme imkanı bulduklarını dile getirdi.
Buradaki görüşmede, Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova’ya, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Burak Şoföroğlu, Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Saadet Hüdaverdi, KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, Özel Kalem Müdürü Kamil Ağcabay, KKTC Ankara Büyükelçiliği Muavin Konsolosu Enver Ethemer ile KKTC Ankara Büyükelçiliği Mali Ataşesi Melek Özerol eşlik etti.
Maliye Bakanı Berova’nın bu akşam ülkeye dönmesi bekleniyor.
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