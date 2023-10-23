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Maliye Bakanı Berova; “Vatandaş Odaklı Bir Kamu Hizmeti Anlayışını Benimsiyoruz”

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Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, bakanlığına bağlı daireleri ziyaretleri çerçevesinde Güzelyurt ile Lefke bölgelerini ziyaret etti.
Maliye Bakanı Berova; “Vatandaş Odaklı Bir Kamu Hizmeti Anlayışını Benimsiyoruz”

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, bakanlığına bağlı daireleri ziyaretleri çerçevesinde Güzelyurt ile Lefke bölgelerini ziyaret etti.

Sırasıyla, Gümrük ve Rüsumat Dairesi Gemikonağı Gümrük Şube Amirliği, Gelir ve Vergi Dairesi Lefke Şubesi ile Gelir ve Vergi Dairesi Güzelyurt Şubesini ziyaret eden Maliye Bakanı Berova, Şube Amiri ve personelden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulunan Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, vatandaşın günümüz koşullarında artık çok daha bilinçli, sorgulayıcı ve talepkâr olduğunu, dolayısıyla yetersiz kamu hizmetleriyle yetinmediğini, bu nedenle kurumların da çağın gerektirdiği teknolojiye sahip olmasının elzem olduğunun altını çizdi.

Bazı kamu binalarının halka hizmet verme noktasında yetersiz kaldığını da incelemeleri sırasında gözlemlediğine dikkati çeken Maliye Bakanı Berova, vatandaş odaklı bir kamu hizmeti anlayışını benimsediklerini, halkın kamu hizmetlerinden kaliteli, hızlı ve adil hizmet alabilmesi ve yararlanabilmesinin son derece önemli olduğunu, bu bakımdan teknolojinin de kullanılması ile gerekli iyileştirmelerin zorunluluk olarak güncellenmesi gerektiğini, eksikliklerin tespit edilerek bunun için süratle çalıştıklarını kaydetti.

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova’ya ziyaretlerinde bakanlık bürokratları da eşlik etti.

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