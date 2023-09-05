Maliye Bakanı Berova, Vergi Dairesi Girne Şubesi'nde İncelemelerde Bulundu

Bu çevrede de Gelir ve Vergi Dairesi Girne Şubesi’ne ziyaret gerçekleştiren Dr. Berova, şube personeli ve vatandaşlarla bir süre sohbet etti, beklentilerini dinledi.

Ziyareti esnasında incelediği ve edindiği bilgilere dayanarak, binanın halka hizmet noktasında yetersiz kaldığını, personel ve araç yönünden bir takım eksiklikler ve sıkıntılar yaşandığını, bunun da verilen hizmete olumsuz yansıdığını ancak çalışanların özverili çalışmalarının da göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

Gelir ve Vergi Dairesi’nin ülke için önemli bir hizmet sunduğuna dikkati çeken Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, ülke genelinde tüm dairelerin eksikliklerinin kısa sürede giderilmesi, gereken yatırımların yapılarak Kıbrıs Türk Halkı’na daha hızlı ve kaliteli hizmet verme noktasında çağdaş bir yapıya kavuşturulması için çalışmalar başlatacaklarını belirtti.