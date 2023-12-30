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Maliye Bakanı Berova, yeni yılı kutladı...

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Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, ‘Yeni Yıl’ mesajı yayımladı.
Maliye Bakanı Berova, yeni yılı kutladı...

2023 Yılını geride bırakmaya hazırlandığımız bu günlerde halkımızın moral ve motivasyonunun yüksek olmasını temenni eden Berova, vatandaşları yeni yıl kutlamaları çerçevesinde özellikle trafikte dikkatli olmaya davet etti.

Berova, mesajında şunları kaydetti: “Şüphesiz ki 2023 yılı başlarında Anavatan Türkiyemiz’de meydana gelen ve asrın felaketi olarak akıllarımıza kazınan depremde hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımızın acısı ve anıları hep aklımızda ve yüreğimizde olacak. 
Yakın coğrafyamızda Türkiyemizin terörle verdiği mücadelede şehit düşen Mehmetçiklerimizin yaslı ailelerine bir kez daha sabır diliyorum. 
2024 Yılının can kayıplarından uzak, ekonomik alanda daha refah, sürdürülebilir kalkınma planlarıyla ülkemizin ve ülke insanlarımız için ekonomik kaygılardan uzak, sağlıklı, güzel bir yıl olmasını diliyorum.”

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