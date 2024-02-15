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Maliye Bakanı Berova: Yerli üretime ve üreticiye sahip çıkıyoruz

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Maliye Bakanı Özdemir Berova, ülkenin ekonomik büyümesi, sosyal kalkınması ve bu amaçla istihdamın yaratılması için yerli üretimin artırılması teşvik edilmesi ve desteklenmesi gerektiğine işaret ederek yerli üretime ve üreticiye sahip çıktıklarını söyledi
Maliye Bakanı Berova: Yerli üretime ve üreticiye sahip çıkıyoruz

Alüminyum Doğramacılar Birliği Derneği Başkanı Ediz Taşkınçay ve beraberindeki sektör temsilcilerini kabul eden Maliye Bakanı Özdemir Berova, sektör temsilcilerinden sorun ve taleplerini dinledi. 


Alüminyum Doğramacılar Birliği Derneği Başkanı Ediz Taşkınçay da yerli üretimde alt yapının güçlendirilerek rekabet gücünün artması için bir takım iyileştirmelere ihtiyaç duyulduğunu özellikle alüminyum doğrama kapı&pencere, duş, kabin üretiminde kullanılan eloksal alüminyum profillerin ve bombeli camların ülkemizde üretilmediğinden dolayı ithal edilirken fon uygulamasına tabi tutulduğunu, yerli üreticilerin mağduriyet yaşadığını, bu fonların kaldırılmasını, ayrıca rekabetin önüne geçebilmek adına fon uygulamasının ithal edilen alüminyum doğrama kapı&pencere, hazır duş, kabinlere uygulanması gerektiğini görüşünü dile getirdi. 

Alüminyum Doğramacılar Birliği Derneği Başkanı Taşkınçay, kaçak iş gücü ve yaşanan ekonomik sıkıntıların da sektörü zorlayan konular arasında yer aldığını belirterek bu konuda da iş birliği talebin de bulundu.

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