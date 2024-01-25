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Maliye Bakanı Berova'dan 'Dünya Gümrük Günü' mesajı

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Maliye Bakanı Özdemir Berova, ‘Dünya Gümrük Günü’ dolayısıyla yayımladığı mesajında gümrük camiasının gününü kutladı.
Maliye Bakanı Berova'dan 'Dünya Gümrük Günü' mesajı

Göreve gelir gelmez, ilk olarak Gümrük Dairelerini ve limanlarda incelemelerde bulunduğunu, bu temaslarında gümrük yetkilileri ve çalışanlarının sorun ve taleplerini dinleyip, çalışmaları yerinde incelediğini hatırlatan Maliye Bakanı, personel ve araç yönünde var olan bir takım eksikliklerin giderilmesi yönünde önemli adımlar attıklarını dile getirdi.  

Gümrük otomasyon sisteminin güçlendirilmesi yönünde Ekim ayında Ankara’da gerçekleştirdikleri resmi temaslar sonucunda, gerekli teknik desteğin sağlanarak bugün tüm gümrük sahalarında otomasyon sistemine geçildiğinin de altını çizen Maliye Bakanı, ayrıca mevcut sistemin hızlandırılmasını sağlamış olduklarını kaydetti.


Yine Türkiye Ticaret Bakanlığı’nın hibesi ile Girne ve Gazimağusa Limanlarına 2024 yılı bitmeden iki yeni teknoloji X-ray cihazı monte edeceklerini ve bütünsel olarak gümrük güvenliğinin sağlanmış olacağını söyledi.


Maliye Bakanı Özdemir Berova, geçtiğimiz hafta, TC Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile TC ve KKTC arasında gümrük alanında iş birliği yapılmasını öngören bir protokol imzaladıklarını, söz konusu protokol ile iki ülke gümrüklerindeki ticaret işlemlerinin daha etkin ve hızlı bir şekilde yapılabileceğini, kayıt dışı ticaret ile vergi geliri kaybının engelleneceğini vurguladı. 


Gümrük işlemlerinin ekonomiye kazandırdığı katkının yanı sıra, ülke huzuru, güvenliği ve sağlığı, çevre ve tüketiciler içinde ne denli önemli ve kritik olduğunun bilincinde olduklarını kaydeden Maliye Bakanı Özdemir Berova; 

“Temel amacımız, ülkemizi güvenlik, ekonomi ve toplum sağlığına yönelik tehlikelere, yasa dışı insan ve eşya giriş-çıkışlarına karşı korumaktır.Bu vesileyle, tüm gümrük çalışanlarımızı tebrik ediyor, gümrük işlemlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, başarılar diliyorum” dedi.

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