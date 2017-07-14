Maliye Bakanı Denktaş'a mesaj var

14.07.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Serdar Denktaş, eski bir dostun olarak doğum günün kutlu olsun ihtiyar desem kızacaksın. Arkasından da ne ihtiyarı be Taner diyeceksin. Başbakan Yardımcılığını ve Maliye Bakanlığı makamını es geçerek Yenicami’ kulübündeki eski günlerimize atfen sayın yerine eski dostum diyerek, böylesi özel günlerde hatırlanmak insanı müthiş duygulandırır. Mutlu eder. Hele hele ortağından destek almadığı ve bu nedenle bakanlığı bile bırakmayı düşündüğü böylesi sıkıntılı ve stresli günlerde sıkıntısını minimuma indirir. Unutma arandığı zaman uyuyormuş gibi rol yapıp, ne hali varsa görsün değenlerin yanısıra bir de uyurken aradığında ‘uyumuyordum hemen geliyorum sorunları birlikte çözeriz diyenlerimiz var. Sahi ortağınız hangi sınıfa girer diye sorsam.

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Sn. Cafer Gürcafer Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliğinin tartışmalı başkanı olarak, 12:00 ile 16:00 saatleri arasında dışarıda işçi çalıştırılmaması çağrısında bulundunuz. . Meteoroloji Dairesi’nin sıcaklığın 43 dereceye kadar çıkacağı uyarısında bulunduğu bir ortamda 12.00 – 16.00 saatleri arasında dışarıda işçi çalıştırmasının insanlık suçu olduğunu dile getirdiniz. Sayın Gürcafer bu sözlerinize imzamı atarmührümü de basarım. Ancak sorumlusu olduğunuz ‘Kumarhanede’ yanınızda çalıştırdığınız insanlara parasını ödememek hem emek hırsızlığı hemde insanlık suçu olmaz mı ? Cehennem dediğin yerde dal, odun yoktur, herkes kendi ateşini götürür. Aynı tarlada ki hasat gibi ektiğini biçersin.

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Sn. Ata Atun, geçtiğimiz gün sosyal medyada paylaştığınız ve oğlunuz Sunat Atun’un TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bulunduğu birçok devlet başkanları ile birlikte olduğu resim çok dikkat çekti. Oğlum ile övünüyorum derken haklıydınız. Sunat Atun’un genlerini babasından aldığına göre başarısız olması imkânsız olurdu. Ata hocam, alınma ama vallahi boynuz kulağı geçiyor. Eskiden Sunat Atun için Ata Atun’un oğlu derlerdi. Şimdilerde ise Ata Atun için Sunat Atun’un babası diyorlar. Alınmayın ama ben olsam koltuklarımın altında 8 karpuz ile gezerdim. Sn. Atun ünlü düşünürler sen gülerken yanındakilerde güler. Ama ağlarken yalnız ağlarsın. Onun için öyle bir ağaca yaslan ki asla yıkılmasın. Öyle bir dost edin ki seni asla bırakmasın der. Müsaadenle bu söze bir cümle de ben ekleyeyim. Öyle bir evlat yetiştir ki, soyadınızı gurur ve onur ile yüceltsin. Ayni Sunat Atun gibi.

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Sn. Kemal Dürüst, Lefkoşa - Girne eski yolundan sonra vatandaşı büyük bir sıkıntıdan kurtaracak olan Gönyeli Çemberindeki düzenlemelerin de kısa bir süre sonra tamamlanacağını belirttiniz. Tabi kişinin yaptığı iştir aynası, lafa bakılmaz derken, resimde Törkiş Kas’ın (Göbecik) yapılan başarılı işler ile birlikte gıdım gıdım büyüdüğünü gördük. Herkes rahatlıktan dolayı göbeciği büyütürken, siz ters orantılı olarak çok koşuşturmaktan dolayı büyütüyorsunuz. Size arı gibi çalışmak iyi gelmediğine göre işe, yol yapımına, yapılacak yeni yollara boş verin, rahatlayın ki, göbecik düşsün. Sn. Dürüst, hayatında ekmeği yenmeyen kimsenin adı, ölümünden sonra anılmadığı gibi, bir insanın yatmadan önceki duasında yer almak da duaların en hayırlısında yer bulmaktır. Yaptıklarınız ile en hayırlı dualarda isminiz yer bulabiliyorsa gerisi hava cuvadır.

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Sn. Osman Korahan, dürüst bir kişiliğe sahip olduğunu söylerken birileri Taner de yağlama ve grasolamaya başladı demesin diye bu hakkımı saklı tutmak istiyorum. Teknecik’te akaryakıt ikmal limanında yıkma dökme işleri gırla gidiyor. Mavro yerimo galsın bu işler ihale yolu ile yapılması gerekirken, ihaleye çıkılmayarak, iş bir tanıdığa faturalandırılmak suretiyle yaptırılıyor. Yani, Müdürün yetkisi kadar fatura kesilerek parça parça yasanın kalıplarına uydurularak yapılmaya çalışılıyor. Böylesi Ali Cengiz oyunları sanırım dinazorlar devrinde kaldı. Bilmiyorum ama Başbakan Özgürgün’ün akrabasıdır diye sahneye konulan ancak sırıtan bu Ali Cengiz oyununa sizde karşı bir oyun olarak 3 maymunlar oyununu vizyona koyarsanız bak ona bir şey diyemem. Sn. Korahan, Adaletin bittiği yerde suçlular büyür. Ve tanıdığım kadarı ile Adalet ablayı öldürenlerin aksine siz öldürmeyeceksiniz.

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Sayın Hüseyin Angolemli, doğum gününüz kutlu olsun. Sanırım 42’den 43 yaşına bastınız. Deneyimli bir politikası olarak yanlış politikalar nedeniyle KKTC gemisinin ‘Mercan Kayalıklarına ‘ doğru yol aldığını dile getirdiniz. Gemi Kayalıklara oturursa su alıp batacak ve o kayalıklardan bir daha çıkartılması çok zor olacak dediniz. Vallahi bu geminin mercan kayalıklarına doğru gittiğiniz görüyoruz. Bu gemiyi idare edenlerin, sokak kedisinin özgürlük felsefesi yerine ciğercinin kedisi olmayı ve camdaki ciğere sürekli olarak bakarken yalanmayı tercih ettiklerini de görürüz. Bunun dışında ben pencereye bakarken camdaki kiri, pencereden bakarken bahçedeki yabani otların yarattığı tahribatı görürüm. Bence artık camdaki kirin temizlenme zamanı ile bahçenin derlenip toparlanma zamanı geldi de geçiyor. Ne dersin?

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Sn. Ayşegül Özmen Garabli sosyal medyadaki paylaşımınızda yine kuyruğuna basmış olmalıyım ki, geri zekalının biri ,canımı acıtmak için abim Hasan Garabli adına sahte bir hesap açmış ve onun ağzından sayfamda "kalp krizinden öldüğüme" dair bir mesaj yayınlamış.Böyle bir ahlaksızlıkla ne elde edeceğini umdu bilmem ama özellikle uzaktaki annemin yüreğini ağzına getirmenin hesabını ağır ödeyecek diyorsun. Hocanım, it ürer, çakal bağırır, kurt ulur. Bırak İt üresin, Çakal uluma ile bağırma arasında ses çıkartsın. Sen Aslan’ın kedi gibi miyavladığını veya uluduğunu gördün mü? Sen bir kükrersen ne it nede Çakal kalır. Sana boş ver affet desem dal rüzgârı belki affeder ama o dal bir kere kırılmıştır. Yapacak bir şey kalmaz.

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Sn. Hüseyin Kocaismail İhtiyaç ile kaçakçılığı karıştırıyorlar ve olan köylüye oluyor. Bir gazlı şofben takmak için adres akıncılar dediğimizde şofben kadar para isteyen satıcılarımız var. Sıcak günlerde arızalı klima var dediğimizde gelip bakarız gelme parası sadece 200tl. Yahu bu kadar yam yamın arasında köyünde kalmaya çalışan insanlara daha ne kadar eziyet yapacaksınız. Derdiniz kaçakçılık ise yetkili arkadaşlar köyden sonra Gaziler köyü dışında geçiş yolu olmayan dar boğaza da polisi koyun tarladanda geçse göreceksiniz diyorsun. Da, yıllardır orasını ülkenin dışında ayrı bir toprak parçası gibi görenlere, kimlik ile giriş çıkış yapılmasına, aman verin de kurtulalım diye düşünenlere bu ahali ne gibi tepki göstertti söylermisin? Evet, ezilen hep orada yaşayan insanlar oldu. Oradaki insanların unutulmuşluktan anası ağlarken,andilla koyarak bakanlar play back yaptı.Ah be Hüseyin gardaş bir zamanlar toz konduramadıklarımız, şimdilerde kirden görünmez oldular.

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Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Servis Görevlileri, Sizi 4’ncü sınıf olarak görenler maaşlarınızı zamanında vermiyor. Hatta 2016’daki asgari ücret üzerinden ödeme yapıyor. Sosyal sigorta ile ihtiyat sandığı yatırımını yapmıyorlar. Haklarınızı savunmak için ağızlarınızı açtığınız zaman da işte kapı demekten utanmıyorlar. Kunta Kinteye reva görülmeyen bir zulmü size reva görüyorlar. Hak ve hukuk dediler Hakkı dayıyı kahrından rahmetlik ettiler. Adalet dediler Adalet abla yapılanları gördükçe sinirinden kalp krizi geçirerek bu hayata bay bay dedi. Adil bir düzen dediler, Adil amca şu sıralar yoğun bakımda yatıyor. Umut derseniz o da bisikleti ile arabanın altında kaldı. Şu anda kırılmadık kemiği kalmadığı için hastanede yatıyor. Arkadaşlar ben size tafra atan beş kuruşluk insanların milyonluk tavırlarına hasta oluyorum.Bu nedenle sizlerde hasta olmamanız için birlik, beraberlik ve dayanışmadan kesinlikle vazgeçmeyin. Bundan zerre kadar ödünü hiç ama hiç vermeyin.

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Sn. Sıla Usar, galiba ‘Son Mohigan’ bir tek siz kaldınız. Eyleme destek veren siz. Hastanede çalışan ancak doğru dürüst maaş alamadıkları için evlerine ekmek götüremeyen, hatta küçük de olsa, çocuklarına harçlık veremeyen bu insanlara destek veren yine siz. söylediğiniz gibi “Bu yaşanan durum bizim ve bu ülke için bir utançtır” Ve garson devlet yaratacağız söylemleri ile gelip koltuğa oturduktan sonra ‘Ceberut Devlet’ modelini tercih eden bu efendilere ne yazık ki, halk olarak insanları angarya çalıştırmak suçtur demeyi bile beceremiyoruz. Sn. Usar, ben 10 TL’lik damga pulunu hazırladım. Zamanı gelince bu yetenek düşmanlarının anlına yapıştırıp, kaba yerlerine messi vari vole vurduktan sonra onları ‘Angoniciklerinin’ yanına göndermeye çalışacağım. Bencesiyasiler ile insanlar ikiye ayrılır. Sizin ve bazı siyasiler gibi Su kadar aziz olanlarile kirli ve atık su kadar ucuz olanlar.