Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, kamuda örgütlü sendikalarla biraraya geldi

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, kamuda örgütlü; Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Kıbrıs Türk Orta Öğretim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) başkan ve yetkilileri ile bir araya geldi.

Bugün Maliye Bakanlığı’nda gerçekleşen görüşmede, kamuda yetkili sendikalarla 47/2010 sayılı yasa kapsamında; Orta Okul Öğrenimli Hizmet Sınıfları ve İşçiler Derece IV ve III, Orta Öğrenimli Hizmet Sınıfları Derecesi IV ve III ile Yüksek Öğrenimli Hizmet Sınıfları Derecesi III. ve II. baremlerinde çalışanlara ek artış verilmesi konusunda ortak bir noktaya varıldığı, önümüzdeki hafta ise Başbakan’ın onayına sunulduktan sonra konunun daha geniş bir biçimde kamuoyuna açıklanacağı bildirildi.

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, sendikalarla yapılan görüşme sonrası ortak bir noktaya varıldığını belirterek, Başbakan Ünal Üstel başkanlığındaki hükümetin önceliğinin, çalışanın yanında olduğunun altını çizdi. “Başbakanımız Sayın Ünal Üstel ve hükümeti bu zorlu süreç içerisinde özellikle çalışanların, emekçilerin enflasyon karşında en az etkilenebilmesi adına büyük bir gayret sarf etmekte. Bu gayrete bağlı olarak da kamuda yetkili sendikalarla istişareler sürmektedir” dedi.

Görüşmede; Başbakanlığa bağlı Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Müsteşarı Durali Güçlüsoy, Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Saadet Hüdaverdi, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Burak Şoföroğlu, Maliye Bakanlığı Bakanlık Müdürü Yusuf Ersoy ile Maliye Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Kamil Ağcabay yer alarak teknik konularda görüş bildirdi.

Görüşmede ayrıca kamuda örgütlü sendikalar adına ise; Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Genel Mali Sekreteri Derviş Delikurt, KTOEÖS Örgütlenme Sekreteri Erkan Bulak, KTOEÖS Mali Sekreteri Ahmet Karaoğulları, KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener ile Kamu-Sen Genel Sekreteri Özgür Kıdrışlıoğlu hazır bulundu.